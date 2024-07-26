США предупредили Индию о риске вторичных санкций за сотрудничество с Россией

Сближение между Индией и Россией не осталось незамеченным в Вашингтоне

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Индийские банки, которые будут сотрудничать с российским военно-промышленным комплексом, рискуют лишиться доступа к финансовой системе США. Письмо с таким предупреждением недавно направил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, пишет индийское издание The Economic Times.

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"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких как станки и микроэлектроника, и они надеются, что иностранные финансовые учреждения будут способствовать этим операциям", — говорится в письме, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters.

В письме прямо не указано, что США имеют особые претензии именно к индийским банкам, но содержатся общие наставления, как должны действовать американские партнеры, чтобы лишить Россию материальных и финансовых инструментов для ведения войны.

Адейемо попросил Ассоциацию банков Индии в течение 30 дней проинформировать индийский бизнес о возможных санкциях США.

В письме указано, что предупреждение основывается на указе президента Джо Байдена от декабря 2023 года, который допускает введение санкций против иностранных банков за осуществление платежей в интересах подсанкционных российских компаний и военно-промышленного комплекса России.