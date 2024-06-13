ЄБРР покриє ПриватБанку ризики за кредитами для бізнесу на 400 млн євро
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та державний ПриватБанк парафували угоду про портфельні гарантії для кредитування бізнесу. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
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Угода про розподіл ризиків передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом в межах портфеля нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.
Ліміт портфельного механізму розподілу ризиків з боку ЄБРР буде встановлено на рівні 140 млн євро.
Отримане фінансування за цим інструментом дозволить ПриватБанку збільшити можливості кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування проєктів у сфері виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробництва енергії.
ЄБРР розпочав стратегічну співпрацю з ПриватБанком у 2023 році у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення джерел засобів для існування", згідно з якою банкам-партнерам в Україні надаються гарантії для покриття ризиків за новими кредитами.
Гарантійна угода, підписана торік з ПриватБанком, покриває ризики за новими кредитами на загальну суму 240 млн євро для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, що працюють у секторі агробізнесу або інших критично важливих галузях.
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