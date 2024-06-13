ЄБРР покриє ПриватБанку ризики за кредитами для бізнесу на 400 млн євро

ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним новим кредитом бізнесу

Фото: ПриватБанк / Telegram

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та державний ПриватБанк парафували угоду про портфельні гарантії для кредитування бізнесу. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Угода про розподіл ризиків передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом в межах портфеля нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.

Ліміт портфельного механізму розподілу ризиків з боку ЄБРР буде встановлено на рівні 140 млн євро.

Отримане фінансування за цим інструментом дозволить ПриватБанку збільшити можливості кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування проєктів у сфері виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробництва енергії.

ЄБРР розпочав стратегічну співпрацю з ПриватБанком у 2023 році у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення джерел засобів для існування", згідно з якою банкам-партнерам в Україні надаються гарантії для покриття ризиків за новими кредитами.

Гарантійна угода, підписана торік з ПриватБанком, покриває ризики за новими кредитами на загальну суму 240 млн євро для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, що працюють у секторі агробізнесу або інших критично важливих галузях.