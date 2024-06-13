ЕБРР покроет ПриватБанку риски по кредитам для бизнеса на 400 млн евро

ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому новому кредиту бизнесу

Фото: ПриватБанк / Telegram

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и государственный ПриватБанк парафировали соглашение о портфельных гарантиях для кредитования бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Соглашение о распределении рисков предполагает, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля новых выданных кредитов частным заемщикам на общую сумму 400 млн евро.

Лимит портфельного механизма распределения рисков со стороны ЕБРР будет установлен на уровне 140 млн евро.

Полученное финансирование по этому инструменту позволит ПриватБанку увеличить возможности кредитной поддержки украинских компаний и расширить финансирование проектов в сфере производства пищевых продуктов, энергоэффективности и производства энергии.

ЕБРР начал стратегическое сотрудничество с ПриватБанком в 2023 году в рамках программы "Гарантии устойчивости и обеспечения источников средств к существованию", согласно которой банкам-партнерам в Украине предоставляются гарантии для покрытия рисков по новым кредитам.

Гарантийное соглашение, подписанное с ПриватБанком в прошлом году, покрывает риски по новым кредитам на общую сумму 240 млн евро для частных, преимущественно микро-, малых или средних предприятий, работающих в секторе агробизнеса или других критически важных отраслях.