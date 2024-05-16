ЕБРР предоставил гарантии на 150 млн евро на кредитование украинского бизнеса: кто получил

ПроКредит Банк и OTP Leasing получили многомиллионные гарантии от ЕБРР для кредитования бизнеса

Фото: пресс-служба ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставил гарантии ПроКредит Банку и OTP Leasing для поддержки украинского бизнеса. Соответствующие соглашения заключены 16 мая, сообщила пресс-служба ЕБРР.

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Соглашение с ПроКредит Банком гарантирует покрытие до 50% рисков в 70 млн евро в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине. Оно позволит банку предоставить финансирование украинским частным компаниям в таких отраслях, как сельское хозяйство, производство, транспорт и фармацевтика.

Справка АО "ПроКредит Банк" – дочерняя компания "ПроКредит Холдинг АГ" со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне (Германия), которой принадлежат 100% акций банка. Банк предоставляет широкий спектр услуг для малых и средних предприятий и частных клиентов в Украине, в том числе 5700 МСП и более 20 000 частных лиц. – дочерняя компания "ПроКредит Холдинг АГ" со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне (Германия), которой принадлежат 100% акций банка. Банк предоставляет широкий спектр услуг для малых и средних предприятий и частных клиентов в Украине, в том числе 5700 МСП и более 20 000 частных лиц.

При этом до 15% ссуд будут направлены на поддержку долгосрочных инвестиций малого и среднего бизнеса в экологически чистые технологии, соответствующие стандартам ЕС.

Это уже четвертое соглашение о разделении риска, заключенное с украинским банком с начала войны. Оно увеличивает общий объем поддержанного ЕБРР нового финансирования ПроКредит Банка до 165 млн евро.

Соглашение о распределении портфельного риска с украинским ОTP Leasing позволит предоставить 80 млн евро нового финансирования украинскому бизнесу. Гарантия ЕБРР возместит до 50% кредитного риска компании.

Это позволит OTP Leasing предоставить финансирование бизнесам в сельском хозяйстве, производстве, транспорте и логистике.

Справка ООО "OTP Leasing" является дочерней компанией OTP Bank Plc – региональной финансовой группы, штаб-квартира которой находится в Венгрии. За время создания в 2008 году компания "ОТП Лизинг" стала лидером украинского рынка лизингового финансирования и операционного лизинга, а также предоставления услуг управления транспортным парком. По состоянию на конец 2023 года ее доля в лизинговом портфеле страны составляла около 41%. является дочерней компанией OTP Bank Plc – региональной финансовой группы, штаб-квартира которой находится в Венгрии. За время создания в 2008 году компания "ОТП Лизинг" стала лидером украинского рынка лизингового финансирования и операционного лизинга, а также предоставления услуг управления транспортным парком. По состоянию на конец 2023 года ее доля в лизинговом портфеле страны составляла около 41%.

До 27,5% охваченного гарантией финансирования пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в "зеленые" технологии, отвечающие стандартам ЕС и способствующие повышению конкурентоспособности этих компаний на внутреннем и внешних рынках.

Соглашение является продолжением сотрудничества между ЕБРР и OTP Leasing в сфере поддержки украинского бизнеса, которое началось в 2022 году. Одной из составляющих этого сотрудничества есть реализация программы повышения конкурентоспособности ММСП в странах Восточного партнерства ЕС.

По состоянию на конец 2023 года подобные гарантии ЕБРР сделали возможным предоставление в условиях войны нового финансирования на общую сумму около 900 млн евро.

Справка Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – ведущее международное финансовое учреждение, поддерживающее экономический прогресс в 31 стране. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕБРР предоставил более 4 млрд евро помощи. Кроме поддержки частного сектора, стратегическими приоритетами для банка в Украине являются энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная и торговля. – ведущее международное финансовое учреждение, поддерживающее экономический прогресс в 31 стране. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕБРР предоставил более 4 млрд евро помощи. Кроме поддержки частного сектора, стратегическими приоритетами для банка в Украине являются энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная и торговля.