ЕБРР предоставил гарантии на 150 млн евро на кредитование украинского бизнеса: кто получил
Европейский банк реконструкции и развития предоставил гарантии ПроКредит Банку и OTP Leasing для поддержки украинского бизнеса. Соответствующие соглашения заключены 16 мая, сообщила пресс-служба ЕБРР.
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Соглашение с ПроКредит Банком гарантирует покрытие до 50% рисков в 70 млн евро в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине. Оно позволит банку предоставить финансирование украинским частным компаниям в таких отраслях, как сельское хозяйство, производство, транспорт и фармацевтика.
При этом до 15% ссуд будут направлены на поддержку долгосрочных инвестиций малого и среднего бизнеса в экологически чистые технологии, соответствующие стандартам ЕС.
Это уже четвертое соглашение о разделении риска, заключенное с украинским банком с начала войны. Оно увеличивает общий объем поддержанного ЕБРР нового финансирования ПроКредит Банка до 165 млн евро.
Соглашение о распределении портфельного риска с украинским ОTP Leasing позволит предоставить 80 млн евро нового финансирования украинскому бизнесу. Гарантия ЕБРР возместит до 50% кредитного риска компании.
Это позволит OTP Leasing предоставить финансирование бизнесам в сельском хозяйстве, производстве, транспорте и логистике.
До 27,5% охваченного гарантией финансирования пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в "зеленые" технологии, отвечающие стандартам ЕС и способствующие повышению конкурентоспособности этих компаний на внутреннем и внешних рынках.
Соглашение является продолжением сотрудничества между ЕБРР и OTP Leasing в сфере поддержки украинского бизнеса, которое началось в 2022 году. Одной из составляющих этого сотрудничества есть реализация программы повышения конкурентоспособности ММСП в странах Восточного партнерства ЕС.
По состоянию на конец 2023 года подобные гарантии ЕБРР сделали возможным предоставление в условиях войны нового финансирования на общую сумму около 900 млн евро.
- 9 апреля 2023 года ЕБРР заключил соглашение с государственным Ощадбанком. Это позволит банку выдать бизнесу до 8 млрд грн новых кредитов.