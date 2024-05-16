ЄБРР надав гарантії на 150 млн євро на кредитування українського бізнесу: хто отримав

ПроКредит Банк та OTP Leasing отримали багатомільйонні гарантії від ЄБРР для кредитування бізнесу

Фото: пресслужба ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надав гарантії ПроКредит Банку та компанії OTP Leasing для підтримки українського бізнесу. Відповідні угоди укладено 16 травня, повідомила пресслужба ЄБРР.

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Угода з ПроКредит Банком гарантує покриття до 50% ризиків обсягом 70 млн євро у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні. Вона дозволить банку надати фінансування українським приватним компаніям у таких галузях, як сільське господарство, виробництво, транспорт і фармацевтика.

Довідка АТ "ПроКредит Банк" – дочірня компанія "ПроКредит Холдинг АГ" зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), якій належать 100% акцій банку. Банк надає широкий спектр послуг для малих та середніх підприємств і приватних клієнтів в Україні, зокрема 5700 МСП і понад 20 000 приватних осіб. – дочірня компанія "ПроКредит Холдинг АГ" зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), якій належать 100% акцій банку. Банк надає широкий спектр послуг для малих та середніх підприємств і приватних клієнтів в Україні, зокрема 5700 МСП і понад 20 000 приватних осіб.

Водночас до 15% позик буде спрямовано на підтримку довгострокових інвестицій малого та середнього бізнесу в екологічно чисті технології, що відповідають стандартам ЄС.

Це вже четверта угода про розподіл ризику, укладена з українським банком з початку війни. Вона збільшує загальний обсяг підтриманого ЄБРР нового фінансування ПроКредит Банку до 165 млн євро.

Угоду про розподіл портфельного ризику з українським ОТР Leasing дозволить надати 80 млн євро нового фінансування українському бізнесу. Гарантія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику компанії.

Це дозволить OTP Leasing надати фінансування бізнесам у галузях сільського господарства, виробництва, транспорту і логістики.

Довідка ТОВ "OTP Leasing" є дочірньою компанією OTP Bank Plc – регіональної фінансової групи, штаб-квартира якої розташована в Угорщині. За час з моменту свого створення у 2008 році компанія "ОТП Лізинг" стала лідером українського ринку лізингового фінансування та операційного лізингу, а також надання послуг управління транспортним парком. Станом на кінець 2023 року її частка у лізинговому портфелі країни становила близько 41%. є дочірньою компанією OTP Bank Plc – регіональної фінансової групи, штаб-квартира якої розташована в Угорщині. За час з моменту свого створення у 2008 році компанія "ОТП Лізинг" стала лідером українського ринку лізингового фінансування та операційного лізингу, а також надання послуг управління транспортним парком. Станом на кінець 2023 року її частка у лізинговому портфелі країни становила близько 41%.

До 27,5% охопленого гарантією фінансування піде на підтримку довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у "зелені" технології, що відповідають стандартам ЄС і сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності цих компаній на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Угода є продовженням співпраці між ЄБРР та OTP Leasing у сфері підтримки українського бізнесу, що розпочалася у 2022 році. Однією зі складових цієї співпраці є реалізація програми підвищення конкурентоспроможності ММСП у країнах Східного партнерства ЄС.

Станом на кінець 2023 року подібні гарантії ЄБРР уможливили надання в умовах війни нового фінансування на загальну суму близько 900 млн євро.

Довідка Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – провідна міжнародна фінансова установа, що підтримує економічний прогрес у 31 країні. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄБРР надав понад 4 млрд євро допомоги. Крім підтримки приватного сектору, стратегічними пріоритетами для банку в Україні є енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека і торгівля. – провідна міжнародна фінансова установа, що підтримує економічний прогрес у 31 країні. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄБРР надав понад 4 млрд євро допомоги. Крім підтримки приватного сектору, стратегічними пріоритетами для банку в Україні є енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека і торгівля.