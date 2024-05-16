ЄБРР надав гарантії на 150 млн євро на кредитування українського бізнесу: хто отримав
Європейський банк реконструкції та розвитку надав гарантії ПроКредит Банку та компанії OTP Leasing для підтримки українського бізнесу. Відповідні угоди укладено 16 травня, повідомила пресслужба ЄБРР.
Угода з ПроКредит Банком гарантує покриття до 50% ризиків обсягом 70 млн євро у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні. Вона дозволить банку надати фінансування українським приватним компаніям у таких галузях, як сільське господарство, виробництво, транспорт і фармацевтика.
Водночас до 15% позик буде спрямовано на підтримку довгострокових інвестицій малого та середнього бізнесу в екологічно чисті технології, що відповідають стандартам ЄС.
Це вже четверта угода про розподіл ризику, укладена з українським банком з початку війни. Вона збільшує загальний обсяг підтриманого ЄБРР нового фінансування ПроКредит Банку до 165 млн євро.
Угоду про розподіл портфельного ризику з українським ОТР Leasing дозволить надати 80 млн євро нового фінансування українському бізнесу. Гарантія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику компанії.
Це дозволить OTP Leasing надати фінансування бізнесам у галузях сільського господарства, виробництва, транспорту і логістики.
До 27,5% охопленого гарантією фінансування піде на підтримку довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у "зелені" технології, що відповідають стандартам ЄС і сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності цих компаній на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Угода є продовженням співпраці між ЄБРР та OTP Leasing у сфері підтримки українського бізнесу, що розпочалася у 2022 році. Однією зі складових цієї співпраці є реалізація програми підвищення конкурентоспроможності ММСП у країнах Східного партнерства ЄС.
Станом на кінець 2023 року подібні гарантії ЄБРР уможливили надання в умовах війни нового фінансування на загальну суму близько 900 млн євро.
- 9 квітня 2023 року ЄБРР уклав угоду з державним Ощадбанком. Це дозволить банку видати бізнесу до 8 млрд грн нових кредитів.