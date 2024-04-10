Один з найбільших держбанків України зможе видати бізнесу до 8 млрд грн нових кредитів

Фото: Ощадбанк

Європейський банк реконструкції та розвитку 9 квітня уклав з Ощадбанком угоду про розподіл портфельного ризику обсягом 50 млн євро. Це дасть змогу українському банку, попри війну, видати кредити приватному бізнесу на загальну суму 200 млн євро (понад 8 млрд грн), повідомили в понеділок ЄБРР і Ощадбанк.

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Станом на кінець 2023 року подібні гарантії ЄБРР уможливили надання в умовах війни нового фінансування на загальну суму близько 900 млн євро.

"Гарантія ЄБРР розширює можливості Ощадбанку з кредитування і дозволить йому надати вкрай необхідне фінансування українським приватним компаніям, які працюють у таких критично важливих галузях, як сільське господарство, виробництво, будівництво, транспорт і фармацевтика", – сказав керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж.

Подібні інструменти дають Ощадбанку можливість підтримувати бізнес в умовах, коли позичальники не в змозі надати достатньо активів у заставу.

"Програми розподілу ризиків є надзвичайно важливими, оскільки без кредитної підтримки підприємництва не можна сподіватися на стабільність української економіки. Серед наших клієнтів є великий попит на кредити", – сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.