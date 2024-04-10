Один из крупнейших госбанков Украины сможет выдать бизнесу до 8 млрд грн новых кредитов

Фото: Ощадбанк

Европейский банк реконструкции и развития 9 апреля заключил с Ощадбанком соглашение о распределении портфельного риска в размере 50 млн евро. Это позволит украинскому банку, несмотря на войну, выдать кредиты частному бизнесу на общую сумму 200 млн евро (свыше 8 млрд грн), сообщили в понедельник ЕБРР и Ощадбанк.

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По состоянию на конец 2023 года подобные гарантии ЕБРР сделали возможным предоставление в условиях войны нового финансирования на общую сумму около 900 млн евро.

"Гарантия ЕБРР расширяет возможности Ощадбанка по кредитованию и позволит ему предоставить крайне необходимое финансирование украинским частным компаниям, работающим в таких критически важных отраслях, как сельское хозяйство, производство, строительство, транспорт и фармацевтика", — сказал управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж.

Подобные инструменты дают Ощадбанку возможность поддерживать бизнес в условиях, когда заемщики не в состоянии предоставить достаточно активов в залог.

"Программы распределения рисков чрезвычайно важны, поскольку без кредитной поддержки предпринимательства нельзя надеяться на стабильность украинской экономики. Среди наших клиентов есть большой спрос на кредиты", — сказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.