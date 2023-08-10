ПриватБанк и ЕБРР договорились о гарантии на €60 млн под кредитование украинского бизнеса

ПриватБанк и Европейский Банк по реконструкции и развитию (ЕБРР) начали сотрудничество по программе распределения рисков. Согласно подписанному соглашению, ЕБРР предоставляет гарантию 60 млн евро, передает пресс-служба ПривтБанка.

Нефинансированный инструмент распределения рисков покрывает до 50% кредитного риска в размере до 240 млн евро по новому финансированию ПриватБанка.

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Соглашение о распределении рисков содержит два компонента.

По первому (не менее 80% от общего портфеля распределенных рисков) инструмент распределения риска поможет обеспечить доступ к финансированию оборотного капитала и инвестиционным целям для микро-, малых, средних и крупных предприятий, работающих в таких критически важных отраслях, как сельское хозяйство и сельскохозяйственные услуги, пищевая и легкая промышленность; производство и услуги в сфере строительства; транспорт и логистика; туризм и культура; розничная торговля.

По второму компоненту до 20% ссуд с распределением риска поддержит долгосрочные инвестиции частных ММСП в экологические технологии, отвечающие требованиям ЕС. Приемлемые субзаемщики также получат финансируемую ЕС техническую помощь и инвестиционные поощрения после завершения своих инвестиционных проектов.

"Подписание соглашения с ЕБРР является знаковым моментом, ведь это первое международное соглашение для ПриватБанка. Мы высоко ценим уровень доверия известного международного финансового института к банку и Украине в целом", – отметил Герхард Беш, Председатель правления ПриватБанка.

Преимуществами программы является возможность получить финансирование и развить, обновить или усилить собственный бизнес через инвестиции в более экологичные технологии, отвечающие требованиям ЕС, а также возможность получить грант в сумме до 30% от стоимости успешно реализованного в соответствии с требованиями инвестиционного проекта.