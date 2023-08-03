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Visa и ПриватБанк представили программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 12:44
Visa и ПриватБанк представили программу цифровой аутентификации платежей в е-торговле - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Мировой лидер в области цифровых платежей Visa и государственный ПриватБанк представили программу цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF). Программа DAF разработана для того, чтобы транзакции электронной коммерции происходили так же эффективно, как платежи в физических торговых точках, обрабатываемые в соответствии с международным стандартом операций с банковскими картами EMV, сообщает пресс-служба банка.

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Как отмечают в ПриватБанке, Украина стала первой страной в мире, где запущена новаторская программа.

"Это событие знаменует переломный момент для электронной коммерции и платежного рынка страны в целом. Первая в истории прямая транзакция DAF 3DS произошла в Украине 26 мая 2023 года", – говорится в сообщении.

Digital Authentication Framework – это обновление программы Visa Secure, которая основана на технологии 3-D Secure (3DS) и требует прохождения многоэтапной проверки для аутентификации клиента банком-эмитентом, прежде чем транзакция электронной коммерции (без присутствия карты) может быть одобрена с уверенностью. Однако с DAF активная аутентификация требуется только для первой транзакции, последующие же транзакции одобряются автоматически. Благодаря этому потребители испытывают меньше неудобств, уменьшается количество заказов, остающихся неоформленными в корзине, и продавцы получают более высокий уровень конверсии.

"Доля электронной коммерции растет во всем мире, и в Украине тоже, но онлайн-мошенники также становятся все более изобретательными – отметила Вера Платонова, старшая вице-президент и директор регионального развития Visa в 17 странах. – Горжусь, что именно Украина, одна из региональных лидеров в области цифровой трансформации, стала первой страной в мире, где мы запустили это решение, предлагая самые строгие стандарты безопасности держателям карт Visa. Теперь безналичное будущее страны еще на шаг ближе".

Наталия Софиенко
VisaПриватБанк
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