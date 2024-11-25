Євро подешевшав на 20 копійок: Що з курсом долара у понеділок
Який готівковий курс долара
У понеділок, 25 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 6 коп. і складає 41,17 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. до 41,68 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, максимальний – 41,75 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро опустився на 20 коп. і становить 43 грн. Курс продажу впав на 18 коп. до 43,81 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42 грн, максимальний – 43,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,5 грн, а максимальний – 44 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс польського злотого не змінився. Курс купівлі становить 9,7 грн, курс продажу – 10,31 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,4 грн, максимальний – 9,94 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,1 грн, а максимальний – 10,5 грн.
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