Евро подешевел на 20 копеек: Что с курсом доллара в понедельник

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Каков наличный курс доллара

В понедельник, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6 коп. и составляет 41,17 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. до 41,68 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 41,75 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составляет 43 грн. Курс продаж упал на 18 коп. до 43,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42 грн, максимальный – 43,4 грн. Для продажи минимальный курс – 43,5 грн, а максимальный – 44 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого не изменился. Курс покупки составляет 9,7 грн, курс продажи – 10,31 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 9,94 грн. Для продажи минимальный курс – 10,1 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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