Окупність кредитних проєктів локальної генерації може становити від трьох років – Ощадбанк

Досвід приватного бізнесу доводить практичну успішність і окупність проєктів зеленої генерації і для самозабезпечення, і як бізнес-модель.

Про це заявив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон під час виступу на щорічній міжнародній конференції, присвяченій енергетиці, Energy Security Dialogue, організованій аналітичним центром DiXi Group. За його словами, Ощад отримує багато запитів від муніципалітетів та бізнесу щодо інвестування в розбудову локальної генерації. Ці запити базуються на досвіді тривалих перерв у тепло- та електропостачанні протягом попереднього осінньо-зимового періоду, подальших військових загрозах і зростаючій потребі в екологічності джерел енергопостачання, яка відповідає в тому числі європейському вибору України.

Досвід приватного бізнесу доводить практичну успішність і окупність проєктів зеленої генерації і для самозабезпечення, і як бізнес-модель.

"Окупність проєктів локальної генерації може становити 3-4 роки для невеликих установок, наприклад, встановлених для власного споживання сонячних панелей на дахах великої площі. Для біогазових заводів, що будуються на полігонах побутових відходів, цей термін може становити 4,5-6 років", – зауважив Юрій Каціон.

Основну роль у розбудові децентралізованої генерації, крім приватного бізнесу, під час війни та в повоєнній Україні відіграватимуть саме муніципалітети. Для них цей напрям розвитку вирішить одразу чотири ключові завдання: енергозабезпечення для мешканців та об’єктів соціальної сфери, зниження витрат на тепло- та електропостачання, покращення місцевої екології та можливість отримання додаткових доходів.

"Ощад готовий запропонувати для інвестиційних проєктів з розбудови локальної зеленої генерації фінансування у валюті значно дешевше, ніж залучення такого фінансування від міжнародних фінансових інституцій і іноземних банків, які будуть включати у вартість кредитного продукту воєнні ризики. Вартість фінансування від Ощаду у великих інвестиційних проєктах коливатиметься залежно від оцінки рівня ризику кожного конкретного проєкту і позичальника, але можна розраховувати на середні ставки в межах 7% у доларах і 6% в євро станом на грудень 2023 року. Інші інструменти, що пропонує Ощад, у першу чергу державні програми підтримки, можуть значно здешевити такий інвестиційний проєкт", – підкреслив Юрій Каціон.

Протягом останніх шести років Ощад профінансував близько 760 проєктів для муніципалітетів на загальну суму понад 7,7 млрд грн. Багато з них стосувались енергоефективності, енергозбереження та зеленої енергетики.