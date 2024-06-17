Криптогра Hamster Kombat має російського власника: названо ім'я

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Популярна гра-клікер Hamster Kombat у Telegram має російських власників. Видання The Bell з посиланням на два джерела пише, що до її створення причетний IT-підприємець Эдуард Гуринович.

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Гуринович – засновник російських проєктів CarPrice (онлайн-аукціон вживаних авто) і CarMoney (кредитування під заставу авто), учасник російського рейтингу Forbes "30 до 30".

Про наявність російських власників у криптопроєкті Hamster Kombat і розташування серверів на території Росії з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах також написала Економічна правда.

Крім того, до Hamster Kombat може мати стосунок й сам Telegram, вважає The Bell.

До Hamster Kombat був схожий клікер Notcoin, який придумали за аналогією з однією з ігор ВКонтакте 2012 року, що розроблялася командою соцмережі. Про Notcoin писав у своєму блозі сам засновник ВКонтакте і Telegram Павло Дуров.

Hamster Kombat він не рекламував, і, як стверджує одне з джерел видання, інтерес Telegram опосередкований і полягає скоріше у просуванні самого месенджера за допомогою гри.

Hamster Kombat пропонує гравцям клікати на анімованого хом'яка й отримувати за це монети, які у перспективі будуть обміняні на криптовалюту. Але поки гра не вийде на криптобіржу, курс обміну ніхто не знає. Для прикладу, у Notcoin, якщо гравець заробив мільйон ігрових монет, він після лістингу міг продати їх приблизно за $12. Успішні гравці змогли на лістингу заробити до кілька сотень доларів.

Гра Hamster Kombat зроблена так, що для успішного просування гравці мають заходити в неї приблизно що три години і грати щодня без перерв.