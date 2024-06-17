У криптоигры Hamster Kombat российский владелец: названо имя

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У популярной игры-кликера Hamster Kombat в Telegram российские владельцы. Издание The Bell со ссылкой на два источника пишет, что к ее созданию причастен IT-предприниматель Эдуард Гуринович.

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Гуринович – основатель российских проектов CarPrice (онлайн-аукцион подержанных авто) и CarMoney (кредитование под залог авто), участник российского рейтинга Forbes "30 до 30".

О наличии российских владельцев в криптопроекте Hamster Kombat и расположении серверов на территории России со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах также написала Экономическая правда.

Кроме того, к Hamster Kombat может иметь отношение и сам Telegram, предполагает The Bell.

До Hamster Kombat был похожий кликер Notcoin, который придумали по аналогии с одной из игр ВКонтакте в 2012 году, разрабатывавшейся командой соцсети. О Notcoin писал в своем блоге сам основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров.

Hamster Kombat он не рекламировал, и, как утверждает один из источников издания, интерес Telegram опосредованный и заключается скорее в продвижении самого мессенджера с помощью игры.

Hamster Kombat предлагает игрокам кликать на анимированного хомяка и получать за это монеты, которые в перспективе будут обменяны на криптовалюту. Но пока игра не выйдет на криптобиржу, обменный курс никто не знает. Например, в Notcoin, если игрок заработал миллион игровых монет, он после листинга мог продать их примерно за $12. Успешные игроки смогли на листинге заработать до нескольких сотен долларов.

Игра Hamster Kombat сделана так, что для успешного продвижения игроки должны заходить в нее примерно каждые три часа и играть каждый день без перерывов.