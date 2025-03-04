Україна отримає 400 000 євро на дослідження пошкоджень арки у Чорнобилі

Міндовкілля виділило 400 000 євро на оцінку пошкоджень арки НБК у Чорнобилі після атаки РФ. Подальше відновлення потребуватиме додаткових коштів

Пошкодження арки у Чорнобилі. Фото: facebook.com/s.grynchuk

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля спрямує 400 000 євро на експертну оцінку пошкоджень арки нового безпечного конфайнменту (НБК) після російської атаки 14 лютого. Як повідомила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук, рішення ухвалили під час позачергового засідання Асамблеї рахунку за участі ЄБРР, Міндовкілля та Державного агентства з управління зоною відчуження.

Кошти спрямують на аналіз наслідків влучання російського БпЛА у захисну оболонку об’єкта. Подальші кроки містять оцінку масштабів руйнувань і пошук фінансування для відновлення роботи конфайнменту.

Гринчук зазначила, що ліквідація наслідків російської атаки може потребувати додаткового фінансування.

"Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля", – написала міністерка.

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.

17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.