Украина получит 400 000 евро на исследование повреждений арки в Чернобыле

Минзащиты природы выделило 400 000 евро на оценку повреждений арки НБК в Чернобыле после атаки РФ. Дальнейшее восстановление потребует еще средств

Повреждение арки в Чернобыле. Фото: facebook.com/s.grynchuk

Счет международного сотрудничества для Чернобыля направит 400 000 евро на экспертную оценку повреждений Арки нового безопасного конфаймента (НБК) после российской атаки 14 февраля. Как сообщила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, решение было принято во время внеочередного заседания Ассамблеи счета с участием ЕБРР, Минзащиты окружающей среды и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Средства будут направлены на анализ последствий попадания российского БпЛА в защитную оболочку объекта. Дальнейшие шаги включают оценку масштабов разрушений и поиск финансирования для возобновления работы конфайнмента.

Гринчук отметила, что ликвидация последствий российской атаки может потребовать дополнительного финансирования.

"Восстановление функционирования конфаймента – это огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля", – написала министр.

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.

БпЛА летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.

17 февраля Кабмин выделил 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.