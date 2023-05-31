"Великі гроші". Польща у 2022 році надала Україні допомогу до $8 млрд

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії Польща торік надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7-8 млрд. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – сказав Дуда в інтерв'ю генеральному директору Dow Jones, видавцю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

Президент Польщі наголосив, що допомога українцям з боку поляків була "за покликом серця".

"Їх тепло зустрічали, люди віддавали свої домівки, буквально ділилися хлібом", – сказав він.

У Польщі українців поважають, "бо всі знають, що вони люди працьовиті", зазначив Дуда. Нині вони працюють у всіх галузях промисловості та мають вплив на розвиток польської економіки.

"Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2-3 млн", – додав президент Польщі.

У системі PESEL нині зареєстровано 5 млн громадян України, вони мають повний доступ до системи охорони здоров’я та освіти, як і польські громадяни.