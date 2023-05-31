"Великі гроші". Польща у 2022 році надала Україні допомогу до $8 млрд
У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії Польща торік надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни, заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7-8 млрд. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – сказав Дуда в інтерв'ю генеральному директору Dow Jones, видавцю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Президент Польщі наголосив, що допомога українцям з боку поляків була "за покликом серця".
"Їх тепло зустрічали, люди віддавали свої домівки, буквально ділилися хлібом", – сказав він.
У Польщі українців поважають, "бо всі знають, що вони люди працьовиті", зазначив Дуда. Нині вони працюють у всіх галузях промисловості та мають вплив на розвиток польської економіки.
"Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2-3 млн", – додав президент Польщі.
У системі PESEL нині зареєстровано 5 млн громадян України, вони мають повний доступ до системи охорони здоров’я та освіти, як і польські громадяни.
- 11 липня 2022 року президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі.
- 19 липня Рада підтримала законопроєкт у першому читанні, а 28 липня ухвалила в цілому.
- Цей закон ухвалений у відповідь на ухвалення у Польщі закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.
- 15 серпня Зеленський підписав закон про особливий статус поляків в Україні, 16 вересня документ набув чинності.
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