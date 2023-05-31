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"Великі гроші". Польща у 2022 році надала Україні допомогу до $8 млрд

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 16:24
Анджей Дуда (Фото: EPA)

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії Польща торік надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

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"Ми підрахували, що вся допомога Україні у 2022 році становила близько 1,5% нашого ВВП, $7-8 млрд. Це великі гроші, ми не отримали за це європейську допомогу", – сказав Дуда в інтерв'ю генеральному директору Dow Jones, видавцю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

Президент Польщі наголосив, що допомога українцям з боку поляків була "за покликом серця".

"Їх тепло зустрічали, люди віддавали свої домівки, буквально ділилися хлібом", – сказав він.

У Польщі українців поважають, "бо всі знають, що вони люди працьовиті", зазначив Дуда. Нині вони працюють у всіх галузях промисловості та мають вплив на розвиток польської економіки.

"Вони є важливою частиною нашого ринку праці, їх 2-3 млн", – додав президент Польщі.

У системі PESEL нині зареєстровано 5 млн громадян України, вони мають повний доступ до системи охорони здоров’я та освіти, як і польські громадяни.

  • 11 липня 2022 року президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі.
  • 19 липня Рада підтримала законопроєкт у першому читанні, а 28 липня ухвалила в цілому. 
  • Цей закон ухвалений у відповідь на ухвалення у Польщі закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.
  • 15 серпня Зеленський підписав закон про особливий статус поляків в Україні, 16 вересня документ набув чинності.
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