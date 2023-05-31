"Большие деньги". Польша в 2022 году предоставила Украине помощь до $8 млрд

В связи с полномасштабным вторжением России Польша в прошлом году предоставила Украине помощь на сумму до $8 млрд. Это составляет около 1,5% ВВП страны, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составляла около 1,5% нашего ВВП, $7-8 млрд. Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь", – сказал Дуда в интервью генеральному директору Dow Jones, издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

Президент Польши подчеркнул, что помощь украинцам со стороны поляков была "по зову сердца".

"Их тепло встречали, люди отдавали свои дома, буквально делились хлебом", – сказал он.

В Польше украинцев уважают, "поскольку все знают, что они люди трудолюбивые", отметил Дуда. В настоящее время они работают во всех отраслях промышленности и влияют на развитие польской экономики.

"Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2-3 млн", – добавил президент Польши.

В системе PESEL сейчас зарегистрировано 5 млн граждан Украины, они имеют полный доступ к системе здравоохранения и образования, как и польские граждане.