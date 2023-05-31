UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Большие деньги". Польша в 2022 году предоставила Украине помощь до $8 млрд

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 16:24
Анджей Дуда (Фото: EPA)

В связи с полномасштабным вторжением России Польша в прошлом году предоставила Украине помощь на сумму до $8 млрд. Это составляет около 1,5% ВВП страны, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составляла около 1,5% нашего ВВП, $7-8 млрд. Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь", – сказал Дуда в интервью генеральному директору Dow Jones, издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

Президент Польши подчеркнул, что помощь украинцам со стороны поляков была "по зову сердца".

"Их тепло встречали, люди отдавали свои дома, буквально делились хлебом", – сказал он.

В Польше украинцев уважают, "поскольку все знают, что они люди трудолюбивые", отметил Дуда. В настоящее время они работают во всех отраслях промышленности и влияют на развитие польской экономики.

"Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2-3 млн", – добавил президент Польши.

В системе PESEL сейчас зарегистрировано 5 млн граждан Украины, они имеют полный доступ к системе здравоохранения и образования, как и польские граждане.

  • 11 июля 2022 года президент Зеленский внес в Совет законопроект об особом статусе для граждан Польши.
  • 19 июля Рада поддержала законопроект в первом чтении, а 28 июля приняла в целом.
  • Этот закон принят в ответ на принятие в Польше закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.
  • 15 августа Зеленский подписал закон об особом статусе поляков в Украине, 16 сентября документ вступил в силу.
Читайте также
Польский пограничник спас жизнь годовалому украинскому мальчику, который не дышал – видео
Вера Касиян
польшабеженцыанджей дудапомощь Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 