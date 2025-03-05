Долар обвалився до тримісячного мінімуму через торгівельну війну Трампа

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Долар США впав до найнижчого рівня за три місяці на тлі загострення торговельної війни, яку спровокував президент США Дональд Трамп. Про це інформує Reuters.

Виступаючи перед Конгресом, він заявив про запровадження нових "дзеркальних" мит та інших заходів для вирівнювання торговельного балансу країни.

Після цих заяв курс долара різко просів: індекс долара щодо кошика основних валют знизився до 105,46 пункту, що стало найслабшим показником із 6 грудня. Фунт стерлінгів зміцнився до тримісячного максимуму $1,28025.

Адміністрація Трампа запровадила нові мита на імпорт із Канади та Мексики – 25%, а також подвоїла мита на китайські товари – до 20%. У відповідь Канада та Китай ввели дзеркальні мита на американський імпорт.

На цьому тлі канадський долар втратив 0,23% і торгувався на рівні C$1,4425 за долар США. Мексиканське песо частково відіграло ранкові втрати, закривши торги на рівні 20,6141 за долар.

Інвестори побоюються, що зростання тарифів підірве перспективи економіки США, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

"Зростаючі інфляційні очікування та загострення тарифного конфлікту загрожують м'якому приземленню економіки США", – зазначив Борис Ковачевич, глобальний макроекономічний стратег Convera.

За його словами, хоча мита теоретично мають сприяти зміцненню долара, інвестори більше турбуються про довгостроковий ризик стагфляції та можливе погіршення темпів економічного зростання.

Японська єна зміцнилася на 0,15% до 149,58 за долар, після заяв заступника голови Банку Японії Сінічі Учиди, що регулятор може підвищувати ставки відповідно до очікувань ринку.

Євро також піднявся до тримісячного максимуму $1,0639, після повідомлень про створення 500-мільярдного інвестиційного фонду в Німеччині для оновлення інфраструктури та оборонного сектору.