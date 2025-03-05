Доллар обвалился до трехмесячного минимума из-за торговой войны Трампа
Доллар США упал до самого низкого уровня за три месяца на фоне обострения торговой войны, которую спровоцировал президент США Дональд Трамп. Об этом информирует Reuters.
Выступая перед Конгрессом, он заявил о введении новых "зеркальных" пошлин и других мер по выравниванию торгового баланса страны.
После этих заявлений курс доллара резко просел: индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизился до 105,46 пункта, что стало самым слабым показателем с 6 декабря. Фунт стерлингов укрепился до трехмесячного максимума в $1,28025.
Администрация Трампа ввела новые пошлины на импорт из Канады и Мексики – 25%, а также удвоила пошлины на китайские товары – до 20%. В ответ Канада и Китай ввели зеркальные пошлины на американский импорт.
На этом фоне канадский доллар потерял 0,23% и торговался на уровне C$1,4425 за доллар США. Мексиканское песо частично отыграло утренние потери, закрыв торги на уровне 20,6141 доллара.
Инвесторы опасаются, что рост тарифов подорвет перспективы экономики США, уже демонстрирующей признаки замедления.
"Возрастающие инфляционные ожидания и обострение тарифного конфликта угрожают мягкому приземлению экономики США", – отметил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег Convera.
По его словам, хотя пошлины теоретически должны способствовать укреплению доллара, инвесторы больше беспокоятся о долгосрочном риске стагфляции и возможном ухудшении темпов экономического роста.
Японская иена укрепилась на 0,15% до 149,58 за доллар, после заявлений замглавы Банка Японии Синичи Учиды, что регулятор может повышать ставки в соответствии с ожиданиями рынка.
Евро также поднялся до трехмесячного максимума $1,0639 после сообщений о создании 500-миллиардного инвестиционного фонда в Германии для обновления инфраструктуры и оборонного сектора.
- Фондовые рынки по всему миру открылись снижением 4 марта, что является признаком широкой обеспокоенности инвесторов действиями администрации Трампа и ответными мерами со стороны Канады и Китая.
- Мексика, на которую также распространяются 25-процентные пошлины, заявила, что объявит о своем ответе в воскресенье, если до того времени пошлины США останутся в силе.