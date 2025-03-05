Доллар обвалился до трехмесячного минимума из-за торговой войны Трампа

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Доллар США упал до самого низкого уровня за три месяца на фоне обострения торговой войны, которую спровоцировал президент США Дональд Трамп. Об этом информирует Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Выступая перед Конгрессом, он заявил о введении новых "зеркальных" пошлин и других мер по выравниванию торгового баланса страны.

После этих заявлений курс доллара резко просел: индекс доллара по отношению к корзине основных валют снизился до 105,46 пункта, что стало самым слабым показателем с 6 декабря. Фунт стерлингов укрепился до трехмесячного максимума в $1,28025.

Администрация Трампа ввела новые пошлины на импорт из Канады и Мексики – 25%, а также удвоила пошлины на китайские товары – до 20%. В ответ Канада и Китай ввели зеркальные пошлины на американский импорт.

На этом фоне канадский доллар потерял 0,23% и торговался на уровне C$1,4425 за доллар США. Мексиканское песо частично отыграло утренние потери, закрыв торги на уровне 20,6141 доллара.

Инвесторы опасаются, что рост тарифов подорвет перспективы экономики США, уже демонстрирующей признаки замедления.

"Возрастающие инфляционные ожидания и обострение тарифного конфликта угрожают мягкому приземлению экономики США", – отметил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег Convera.

По его словам, хотя пошлины теоретически должны способствовать укреплению доллара, инвесторы больше беспокоятся о долгосрочном риске стагфляции и возможном ухудшении темпов экономического роста.

Японская иена укрепилась на 0,15% до 149,58 за доллар, после заявлений замглавы Банка Японии Синичи Учиды, что регулятор может повышать ставки в соответствии с ожиданиями рынка.

Евро также поднялся до трехмесячного максимума $1,0639 после сообщений о создании 500-миллиардного инвестиционного фонда в Германии для обновления инфраструктуры и оборонного сектора.