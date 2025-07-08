Два індустріальні парки отримають 203 млн грн від держави

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

203 млн грн отримають два індустріальні парки – "Кроноспан Рівне" (Рівне) та "Кит" (Буча Київської області). Кошти спрямують на розвиток інфраструктури, необхідної для розміщення виробництв. Про це повідомила перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ще зовсім нещодавно ми відкрили прийом заявок на фінансування, і вже підписані перші два накази", – зазначила Свириденко.

"Кроноспан Рівне" отримає 55,3 млн грн на будівництво додаткової енергетичної інфраструктури. На території парку вже працює завод із виробництва ДСП і OSB. Інвестор – австрійська компанія Kronospan – планує створити меблевий кластер №1 у Східній Європі. За словами міністерки, компанія вже інвестувала в Україну понад 1 млрд євро, з яких 129 млн – після 24 лютого 2022 року. На Рівненщині вже створено 400 робочих місць.

Індустріальний парк "Кит" у Бучі отримає 147,7 млн грн для будівництва внутрішньомайданчикових інженерних мереж. Парк стартував улітку 2024 року, менш ніж за рік збудовано першу чергу – майже 10 000 м² виробничих і складських приміщень. Наразі тут вже працює виробництво компанії FRES CO, яка виготовляє брошурувальні пружини, готується до запуску нових ліній. Очікується залучення ще одного виробника.

Програма підтримки індустріальних парків – ключовий елемент політики "Зроблено в Україні", орієнтованої на реіндустріалізацію країни. За даними Мінекономіки, на кінець 2024 року в індустріальних парках будувалося або було збудовано 25 заводів. Загалом у парках введено понад 100 000 м² промислової нерухомості, що використовується для релокованих і нових виробництв. Потужності електропостачання у парках сягнули майже 200 МВт.

Уперше за час незалежності у 2024 році держава почала фінансувати інфраструктуру промислових майданчиків. Минулого року 15 парків отримали 1,2 млрд грн під чіткі зобов’язання:

співфінансування -50/50 (для деокупованих територій – 80/20),

будівництво щонайменше 5000 м² виробничих приміщень за два роки,

залучення мінімум двох виробників за три роки.

За оцінками уряду, кожна гривня державної підтримки генерує 5-6 грн приватних інвестицій.

Індустріальний парк – це підготовлена земельна ділянка площею від 10 га з уже доступними інженерними мережами. Водночас інвестори можуть скористатися такими інструментами стимулювання:

звільнення від імпортного мита та ПДВ на обладнання,

право на звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування,

податкові пільги на землю й нерухомість (за рішенням місцевої влади),

готові приміщення для швидкого старту.

Приймання заявок на фінансування в межах програми на 2025 рік триває до 15 серпня. Загальний обсяг передбаченої державної підтримки – 1 млрд грн.