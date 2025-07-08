Два индустриальных парка получат 203 млн грн от государства

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

203 млн грн получат два индустриальных парка – "Кроноспан Ровно" (Ровно) и "Кит" (Буча Киевской области). Средства направят на развитие инфраструктуры, необходимой для размещения производств. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

"Еще совсем недавно мы открыли прием заявок на финансирование, и уже подписаны первые два приказа", – отметила Свириденко.

"Кроноспан Ровно" получит 55,3 млн грн на строительство дополнительной энергетической инфраструктуры. На территории парка уже работает завод по производству ДСП и OSB. Инвестор – австрийская компания Kronospan – планирует создать мебельный кластер №1 в Восточной Европе. По словам министра, компания уже инвестировала в Украину более 1 млрд евро, из которых 129 млн – после 24 февраля 2022 года. В Ровенской области уже создано 400 рабочих мест.

Индустриальный парк "Кит" в Буче получит 147,7 млн грн для строительства внутриплощадочных инженерных сетей. Парк стартовал летом 2024 года, менее чем за год построена первая очередь – почти 10 000 м² производственных и складских помещений. Сейчас здесь уже работает производство компании FRES CO, которая производит брошюровочные пружины, готовится к запуску новых линий. Ожидается привлечение еще одного производителя.

Программа поддержки индустриальных парков – ключевой элемент политики "Зроблено в Україні", ориентированной на реиндустриализацию страны. По данным Минэкономики, на конец 2024 года в индустриальных парках строилось или было построено 25 заводов. Всего в парках введено более 100 000 м² промышленной недвижимости, используемой для релоцированных и новых производств. Мощности электроснабжения в парках достигли почти 200 МВт.

Впервые за время независимости в 2024 году государство начало финансировать инфраструктуру промышленных площадок. В прошлом году 15 парков получили 1,2 млрд грн под четкие обязательства:

софинансирование -50/50 (для деоккупированных территорий – 80/20),

строительство не менее 5000 м² производственных помещений за два года,

привлечение минимум двух производителей за три года.

По оценкам правительства, каждая гривня государственной поддержки генерирует 5-6 грн частных инвестиций.

Индустриальный парк – это подготовленный земельный участок площадью от 10 га с уже доступными инженерными сетями. В то же время инвесторы могут воспользоваться такими инструментами стимулирования:

освобождение от импортной пошлины и НДС на оборудование,

право на освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования,

налоговые льготы на землю и недвижимость (по решению местных властей),

готовые помещения для быстрого старта.

Прием заявок на финансирование в рамках программы на 2025 год продолжается до 15 августа. Общий объем предусмотренной государственной поддержки – 1 млрд грн.