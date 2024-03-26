Ефект штрафів за невикористання РРО: легальний обсяг торгівлі збільшився на третину
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Унаслідок запровадження обов'язкового РРО та штрафів за їхнє невикористання обсяги торгівлі збільшилися на третину за низкою показників у січні-лютому 2024 року порівняно з січнем-лютим 2023 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Зокрема, розрахункові операції (у гривні) зросли на 38,2% за звітний період, загальна кількість чеків – на 37,3%, нарахування ПДВ – на 42,8%.

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З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Вони більше відомі як "касові апарати" – пристрої, які фіксують та зберігають інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги.

Навіть таксистам потрібно мати програмний РРО та видавати чеки під час оплати їхніх послуг.

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За невиконання вимог закону передбачено штрафи: до 31 липня 2025 року – 25% суми товарів вироблених без РРО, 50% за такі порушення.

У разі продажу підакцизних товарів, гарантійних виробів, ліків, медичних та ювелірних виробів штрафи за відсутність РРО – 100% та 150% відповідно.

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"Робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі. Закликаю торговців видавати чеки, а споживачів повідомляти про кожен факт невидачі фіскального чека податкову або на чат-бот", – написав Гетманцев у соцмережах.

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