Эффект штрафов за неиспользование РРО: легальный объем торговли увеличился на треть

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В результате введения обязательного РРО и штрафов за их неиспользование объемы торговли увеличились на треть по ряду показателей в январе-феврале 2024 года по сравнению с январем-февралем 2023 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

В частности, расчетные операции (в гривне) выросли на 38,2% за отчетный период, общее количество чеков — на 37,3%, начисление НДС – на 42,8%.

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С 1 октября 2023 года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Они больше известны как "кассовые аппараты" – устройства, которые фиксируют и хранят информацию о расчетах за товары, работы или услуги.

Даже таксистам нужно иметь программный РРО и выдавать чеки при оплате их услуг.

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За невыполнение требований закона предусмотрены штрафы: до 31 июля 2025 года – 25% от суммы товаров произведенных без РРО, 50% за следующие нарушения.

В случае продажи подакцизных товаров, гарантийных изделий, лекарств, медицинских и ювелирных изделий штрафы за отсутствие РРО – 100% и 150% соответственно.

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"Работа продолжается, и в тени остается еще значительная часть торговли. Призываю торговцев выдавать чеки, а потребителей сообщать о каждом факте невыдачи фискального чека налоговую или на чат-бот", — написал Гетманцев в соцсетях.

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