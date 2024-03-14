Сумма выручки и количество работников: как налоговики выбирают компании для РРО-проверок

Гетманцев рассказал, к кому налоговики едут в первую очередь на проверку соблюдения закона о применении РРО

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Одними из главных критериев для назначения налоговиками проверки соблюдения закона о применении РРО являются сумма выручки за месяц и количество наемных работников. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности таковы:

1. Незначительные выручки предприятия

Сумма выручки за месяц не превышает 20 000 грн для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли; не менее 40 000 грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и пр. больше, чем в два раза).

2. Нулевые выручки по РРО

Субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО, при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций, проведенных через РРО/ПРРО, была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%).

3. Имеют риски в оформлении наемных работников

Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.

Вскоре в Госналоговой сообщили, что расширят проверки и с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, а также компании, предоставляющие финансовые услуги.