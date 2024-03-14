Сума виторгу та кількість працівників: як податківці обирають компанії для РРО-перевірок

Гетманцев розповів, до кого податківці їдуть найперше на перевірку щодо дотримання закону про застосування РРО

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Одними із головних критеріїв для призначення податківцями перевірки щодо дотримання закону про застосування РРО є сума виторгу за місяць та кількість найманих працівників. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими, але не виключно:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання

Сума виторгу за місяць не перевищує 20 000 грн для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі; не менше як 40 000 грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати тощо є більшим, ніж у двічі).

2. Нульові виторги з РРО

Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО, водночас декларують нульові виторги, а також, наприклад, за більшістю операцій, проведених через РРО/ПРРО, було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%).

3. Мають ризики в оформленні найманих працівників

Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про скасовування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією із двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.

Незабаром у Держподатковій повідомили, що розширять перевірки та з 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 року в план-графік проведення документальних планових перевірок можуть бути включені компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, а також компанії, що надають фінансові послуги.