Економіка Угорщини в стагнації за пів року до виборів: зростання майже немає

Віктор Орбан (фото - EPA)

У третьому кварталі 2025 року економіка Угорщини стагнувала порівняно з попередніми трьома місяцями, свідчать дані Центрального статистичного управління країни.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг виробництва збільшився на 0,6%, що також нижче медіанного прогнозу річного зростання в 1%.

"Найбільший внесок у зростання валового внутрішнього продукту зробила діяльність сфери послуг, особливо сектору інформації та зв'язку. Промисловість і сільське господарство стримували зростання економіки", – йдеться в коментарі статуправління.

Ці показники відповідають трирічній тенденції ослаблення економіки Вегрії, пише місцеве видання Portfolio.

Джерело: Центральне статуправління Угорщини

"За перші три квартали зростання становило лише 0,3% за первинними даними і 0,2% за скоригованими. Це також означає, що очікування зростання на цей рік мають знову знизити, і цілком імовірно, що навіть 0,5% зростання не буде досягнуто, а це означає, що угорська економіка знову завершить рік, не зумівши домогтися істотного прогресу", – цитує Portfolio головного економіста Gránit Fund Management Габора Регеша.

Угорська економіка все ще не може вийти з багаторічної стагнації, прокоментував статистичні дані головний економіст банку ING Петер Віровац.

"Для того щоб зростання у 2025 році перевершило те, яке ми спостерігали у 2024 році (0,6%), в останньому кварталі знадобиться щось напрочуд величезне. Однак поки що жодних реальних ознак цього немає", – заявив він.

У світлі даних за третій квартал ING Bank знову переглядає свій прогноз зростання на 2025 рік у бік зниження. Угорська економіка, за його прогнозом, найімовірніше, зросте приблизно на 0,5% або навіть трохи нижче, за весь рік.

Хоча прем'єр-міністр Віктор Орбан, який пробув на посаді п'ять термінів, обіцяв виборцям "стрімкий старт" економічного зростання цього року, Угорщина продовжує відчувати економічний спад. Це ставить під загрозу 15-річне правління Орбана, зазначає Bloomberg.

Опозиційна партія "Тиса" лідирує в опитуваннях перед квітневими виборами на тлі кризи вартості життя та корупційних скандалів навколо націоналістів.

У відповідь уряд Орбана підвищив зарплати держслужбовців на 15% із січня і розширив соцпрограми. Однак ознак економічного зростання і зростання підтримки Орбана поки що немає.