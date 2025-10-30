Экономика Венгрии в стагнации за полгода до выборов: роста почти нет

Виктор Орбан (фото - EPA)

В третьем квартале 2025 года экономика Венгрии стагнировала по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем производства увеличился на 0,6%, что также ниже медианного прогноза годового роста в 1%.

"Наибольший вклад в рост валового внутреннего продукта внесла деятельность сферы услуг, особенно сектора информации и связи. Промышленность и сельское хозяйство сдерживали рост экономики", – говорится в комментарии статуправления.

Эти показатели соответствуют трехлетней тенденции ослабления экономики Вегрии, пишет местное издание Portfolio.

Источник: Центральное статуправление Венгрии

"За первые три квартала рост составил всего 0,3% по первичным данным и 0,2% по скорректированным. Это также означает, что ожидания роста на этот год должны быть снова снижены, и вполне вероятно, что даже 0,5% роста не будет достигнуто, а это означает, что венгерская экономика вновь завершит год, не сумев добиться существенного прогресса", – цитирует Portfolio главного экономиста Gránit Fund Management Габора Регеша.

Венгерская экономика все еще не может выйти из многолетней стагнации, прокомментировал статистические данные главный экономист банка ING Петер Вировац.

"Для того чтобы рост в 2025 году превзошел тот, какой мы наблюдали в 2024 году (0,6%), в последнем квартале потребуется нечто удивительно огромное. Однако пока никаких реальных признаков этого нет", – заявил он.

В свете данных за третий квартал ING Bank вновь пересматривает свой прогноз роста на 2025 год в сторону понижения. Венгерская экономика, по его прогнозу, скорее всего, вырастет примерно на 0,5% или даже чуть ниже, за весь год.

Хотя премьер-министр Виктор Орбан, пробывший в должности пять сроков, обещал избирателям "стремительный старт" экономического роста в этом году, Венгрия продолжает испытывать экономический спад. Это ставит под угрозу 15-летнее правление Орбана, отмечает Bloomberg.

Оппозиционная партия "Тиса" лидирует в опросах перед апрельскими выборами на фоне кризиса стоимости жизни и коррупционных скандалов вокруг националистов.

В ответ правительство Орбана повысило зарплаты госслужащих на 15% с января и расширило соцпрограммы. Однако признаков экономического роста и роста поддержки Орбана пока нет.