Правительство Венгрии признало экономические проблемы: прогноз роста ВВП снизили до 1%

Экономика Венгрии оказалась на грани очередной рецессии после сокращения ВВП в первом квартале, а во втором квартале – стагнировала

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото - EPA)

Правительство Венгрии резко снизило прогноз роста ВВП, отметив экономические проблемы, с которыми сталкивается премьер-министр Виктор Орбан перед самыми сложными выборами с момента его возвращения к власти. Об этом пишет Bloomberg.

Министр экономики Мартон Надь заявил журналистам во вторник, что валовой внутренний продукт в 2025 году может вырасти на 1%.

"Прогноз Орбана относительно "стремительного старта" натолкнулся на трудности: экономика оказалась на грани очередной рецессии после сокращения ВВП в первом квартале", – отмечает Bloomberg.

По словам Надя, во втором квартале, вероятно, стагнировала, а во второй половине года ее рост может оказаться значительно ниже ожидаемого.

С марта правительство рассчитывало на рост ВВП в 2,5%, хотя бюджет на 2025 год был принят с учетом роста ВВП на 3,4%, отмечает венгерское издание Portfolio.

В следующем году правительство ожидает роста на 3,1% по сравнению с предыдущей оценкой 4,1%.

На рисунке показано, как официальные ожидания правительства по росту ВВП до 2025 года постепенно ухудшались в последние годы.

После обнародования новых прогнозов форинт ослаб на 0,4% относительно евро, что является худшим показателем среди 23 валют развивающихся стран.

Экономика Венгрии сталкивается с проблемами, включая спад промышленного производства и слабые розничные продажи. Предприятия также страдают из-за вмешательства правительства и неопределенности в отношении тарифов.