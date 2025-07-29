Уряд Угорщини визнав економічні проблеми: прогноз зростання ВВП знизили до 1%
Уряд Угорщини різко знизив прогноз зростання ВВП, наголосивши на економічних проблемах, з якими стикається прем'єр-міністр Віктор Орбан перед найскладнішими виборами з моменту його повернення до влади. Про це пише Bloomberg.
Міністр економіки Мартон Надь заявив журналістам у вівторок, що валовий внутрішній продукт у 2025 році може зрости на 1%.
"Прогноз Орбана щодо "стрімкого старту" наразився на труднощі: економіка опинилася на межі чергової рецесії після скорочення ВВП у першому кварталі", – зазначає Bloomberg.
За словами Надя, у другому кварталі економіка, ймовірно, стагнувала, а в другій половині року її зростання може виявитися значно нижчим за очікуване.
З березня уряд розраховував на зростання ВВП у 2,5%, хоча бюджет на 2025 рік було ухвалено з урахуванням зростання ВВП на 3,4%, зазначає угорське видання Portfolio.
Наступного року уряд очікує зростання на 3,1%, на відміну від попередньої оцінки 4,1%.
На малюнку показано, як офіційні очікування уряду щодо зростання ВВП до 2025 року поступово погіршувалися останніми роками.
Після оприлюднення нових прогнозів форинт ослаб на 0,4% щодо євро, що є найгіршим показником серед 23 валют країн, що розвиваються.
Економіка Угорщини стикається з проблемами, включно зі спадом промислового виробництва та слабкими роздрібними продажами. Підприємства також потерпають через втручання уряду та невизначеність щодо тарифів.
- Раніше польське видання Rzeczpospolita писало, що угорська економічна модель Віктора Орбана переживає глибоку кризу. За прогнозами Єврокомісії, темпи зростання економіки країни цього року становитимуть лише 0,8%, а пересічний угорець уже став біднішим за громадян Румунії і навіть Росії.
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