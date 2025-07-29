Уряд Угорщини визнав економічні проблеми: прогноз зростання ВВП знизили до 1%

Економіка Угорщини опинилася на межі чергової рецесії після скорочення ВВП у першому кварталі, а в другому кварталі – стагнувала

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Фото: EPA)

Уряд Угорщини різко знизив прогноз зростання ВВП, наголосивши на економічних проблемах, з якими стикається прем'єр-міністр Віктор Орбан перед найскладнішими виборами з моменту його повернення до влади. Про це пише Bloomberg.

Міністр економіки Мартон Надь заявив журналістам у вівторок, що валовий внутрішній продукт у 2025 році може зрости на 1%.

"Прогноз Орбана щодо "стрімкого старту" наразився на труднощі: економіка опинилася на межі чергової рецесії після скорочення ВВП у першому кварталі", – зазначає Bloomberg.

За словами Надя, у другому кварталі економіка, ймовірно, стагнувала, а в другій половині року її зростання може виявитися значно нижчим за очікуване.

З березня уряд розраховував на зростання ВВП у 2,5%, хоча бюджет на 2025 рік було ухвалено з урахуванням зростання ВВП на 3,4%, зазначає угорське видання Portfolio.

Наступного року уряд очікує зростання на 3,1%, на відміну від попередньої оцінки 4,1%.

На малюнку показано, як офіційні очікування уряду щодо зростання ВВП до 2025 року поступово погіршувалися останніми роками.

Після оприлюднення нових прогнозів форинт ослаб на 0,4% щодо євро, що є найгіршим показником серед 23 валют країн, що розвиваються.

Економіка Угорщини стикається з проблемами, включно зі спадом промислового виробництва та слабкими роздрібними продажами. Підприємства також потерпають через втручання уряду та невизначеність щодо тарифів.