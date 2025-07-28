Rzeczpospolita: економічна модель Орбана провалилася, він втрачає підтримку

Пересічний угорець за час правління Віктора Орбана став біднішим за румуна і навіть росіянина

Віктор Орбан (Фото: NEIL HALL / EPA)

Угорська економічна модель Віктора Орбана переживає глибоку кризу: за прогнозами Єврокомісії, темпи зростання економіки країни цього року становитимуть лише 0,8%, пише Rzeczpospolita. Пересічний угорець уже став біднішим за громадян Румунії і навіть Росії.

Валовий дохід на душу населення в Угорщині з урахуванням реальної купівельної спроможності валют становить $48 600, що менше, ніж у Румунії ($49 200) та Росії ($49 300).

Економічні проблеми поглиблюються високою заборгованістю на рівні 75% ВВП. Як наслідок, угорська держава змушена витрачати 5% ВВП на його обслуговування, що є найвищим показником в ЄС.

На рейтинги Орбана та партії "Фідес" також вплинула найвища інфляція в Євросоюзі, яка спостерігалася в Угорщині останніми роками. На піку близько року тому ціни зростали на 25% (рік до року).

Газета підкреслює провал ключових елементів стратегії Орбана: намагання підтримати хороші стосунки з Росією не вилилися у знижки на нафту й газ, а Дональд Трамп, якого Орбан вихваляв під час передвиборчої кампанії у США, після повернення до Білого дому нічим конкретним не підтримав Угорщину.

Додатковою проблемою стало те, що Європейська комісія блокує виплату 18 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

"У цій ситуації угорці вже не готові миритися з корупційною системою, яку побудував Орбан. Одним з її символів став зять прем'єра Іштван Тіборц, який увійшов до десятки найбагатших олігархів країни", – пише Rzeczpospolita.

У квітні 2026 року вперше за півтора десятиліття Орбан може програти вибори.

Його партія відстає від нової партії "Тіса", створеної опозиціонером Петером Мадяром, уже на 8 відсоткових пунктів (36,6% проти 45,9%), за даними опитувань.