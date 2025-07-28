Rzeczpospolita: экономическая модель Орбана провалилась, он теряет поддержку

Рядовой венгр за время правления Виктора Орбана стал беднее румына и даже россиянина

Виктор Орбан (Фото: NEIL HALL / EPA)

Венгерская экономическая модель Виктора Орбана переживает глубокий кризис: по прогнозам Еврокомиссии, темпы роста экономики страны в этом году составят лишь 0,8%, пишет Rzeczpospolita. Рядовой венгр уже стал беднее граждан Румынии и даже России.

Валовой доход на душу населения в Венгрии с учетом реальной покупательной способности валют составляет $48 600, что меньше, чем в Румынии ($49 200) и России ($49 300).

Экономические проблемы усугубляются высокой задолженностью на уровне 75% ВВП. Как следствие, венгерское государство вынуждено тратить 5% ВВП на его обслуживание, что является самым высоким показателем в ЕС.

На рейтинги Орбана и партии "Фидес" также повлияла самая высокая инфляция в Евросоюзе, которая наблюдалась в Венгрии в последние годы. На пике около года назад цены росли на 25% (год к году).

Газета подчеркивает провал ключевых элементов стратегии Орбана: попытки поддержать хорошие отношения с Россией не привели к скидкам на нефть и газ, а Дональд Трамп, которого Орбан восхвалял во время предвыборной кампании в США, после возвращения в Белый дом ничем конкретным не поддержал Венгрию.

Дополнительной проблемой стало то, что Европейская комиссия блокирует выплату 18 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

"В этой ситуации венгры уже не готовы мириться с коррупционной системой, которую построил Орбан. Одним из ее символов стал зять премьера Иштван Тиборц который вошел в десятку самых богатых олигархов страны", – пишет Rzeczpospolita.

В апреле 2026 года впервые за полтора десятилетия Орбан может проиграть выборы.

Его партия отстает от новой партии "Тиса", созданной оппозиционером Петером Мадяром, уже на 8 процентных пунктов (36,6% против 45,9%), по данным опросов.