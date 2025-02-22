Зять Орбана хочет купить Raiffeisen у РФ. Банк слухи не опровергает

Иштван Тиборц и Виктор Орбан (Фото: facebook.com/Orbán Viktor)

Иштван Тиборц, один из самых богатых и одновременно скандальных бизнесменов Венгрии, может стать покупателем российского подразделения австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI). Сам банк прямо не опровергает эти слухи, однако отмечает, что продажа его российской "дочки" заблокирована судебным решением. Об этом сообщает издание Der Standard со ссылкой на источники.

По данным источников, между RBI и Иштваном Тиборцем продолжаются серьезные переговоры. К ним привлечены не только представители банка и венгерского бизнесмена, но и руководство Центрального банка России, а также администрация президента РФ. То есть соглашение происходит при поддержке российских властей, контролирующих процесс продажи активов западных компаний в стране.

Ключевой преградой остается запрет на продажу, принятый российским судом в сентябре. Если запрет будет отменен, соглашение может состояться, но на условиях, диктуемых Москвой. В ближайшее время в Санкт-Петербурге должно пройти очередное судебное заседание по делу RBI и Дерипаски.

Обсуждение в Вене и роль венгерских банков

Тема возможной продажи AO Raiffeisenbank Тиборцу уже стала предметом обсуждения в наблюдательном совете RBI в Вене. Учитывая, что Raiffeisen остается крупнейшим западным финансовым учреждением, продолжающим работать в России, соглашение с венгерским бизнесменом вызывает споры. Кроме того, по некоторым данным, в финансировании сделки может участвовать крупнейший венгерский банк OTP, также присутствующий в России. Однако в банке официально отрицают свою причастность к соглашению.

Кто такой Иштван Тиборц?

Иштван Тиборц – зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2013 году он женился на дочери Орбана, Рахель, и с тех пор стал одним из самых богатых людей страны. Ему принадлежит онлайн-банк Gránit Bank, группа BDPST, управляющая гостиницами и недвижимостью в разных странах, а также доля в логистическом гиганте Waberer's.

Тиборца неоднократно обвиняли в коррупции. Например, в 2018 году Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (OLAF) рекомендовало венгерской прокуратуре расследовать его компанию, получавшую подозрительно выгодные контракты на модернизацию уличного освещения в Венгрии за средства ЕС. Однако следствие было закрыто без последствий.

Реакция банка

RBI официально не подтвердил и не опроверг переговоры с Тиборцем. На запрос журналистов банк лишь ответил, что из-за решения российского суда от 5 сентября 2024 года пока не может продать свои активы в России.

Со своей стороны Тиборц категорически отрицает заинтересованность в покупке Raiffeisenbank у России. В компании BDPST заявили, что не имеют бизнеса в РФ и никогда не рассматривали возможность инвестирования в эту страну.

Raiffeisen в России

Ранее RBI не раз заявлял о намерениях сократить бизнес в России, однако санкционное давление заставило банк действовать осторожно. Впрочем, ситуация может измениться: с приходом Дональда Трампа к власти в США западная политика по отношению к России может ослабеть. Это означает, что RBI может получить больше свободы для ведения бизнеса в РФ, что потенциально может снизить необходимость продажи банка в России, пишет издание.