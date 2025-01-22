Експорт озброєнь із Німеччини досяг історичного рекорду завдяки постачанням в Україну

Німеччина схвалила експорт озброєнь Україні на 8,15 млрд євро у 2024 році

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Федеральний уряд Німеччини схвалив за 2024 рік експорт військової техніки та озброєнь на суму 13,33 млрд євро, що стало найвищим показником за всю історію. Про це повідомляє Bild із посиланням на відповідь Міністерства економіки на запит депутата Бундестагу Севіма Дагделена.

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Понад половину цієї суми, а саме 8,15 млрд євро, було направлено Україні для оборони проти російської агресії.

Наприкінці грудня минулого року німецьке Міністерство економіки опублікувало попередні оцінки експорту озброєнь за 2024 рік, підтвердивши, що 62% загального обсягу схваленого експорту направлено до України.

Після України основними одержувачами німецького озброєння були Сінгапур зі схваленою сумою в 1,2 млрд євро, Алжир із 559 млн євро та США з майже 299 млн євро.

За 2023 рік Німеччина експортувала озброєння на 12,2 млрд євро.