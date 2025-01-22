Экспорт вооружений из Германии достиг исторического рекорда благодаря поставкам в Украину

Германия одобрила экспорт вооружений Украине на 8,15 млрд евро в 2024 году

Фото: depositphotos.com

Федеральное правительство Германии одобрило за 2024 год экспорт военной техники и вооружений на сумму 13,33 млрд евро, что стало самым высоким показателем за всю историю. Об этом сообщает Bild со ссылкой на ответ Министерства экономики на запрос депутата Бундестага Севима Дагделена.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Более половины этой суммы, а именно 8,15 млрд евро, было направлено Украине для обороны против российской агрессии.

В конце декабря прошлого года немецкое Министерство экономики опубликовало предварительные оценки экспорта вооружений за 2024 год, подтвердив, что 62% от общего объема одобренного экспорта направлено в Украину.

После Украины основными получателями немецкого вооружения были Сингапур с одобренной суммой в 1,2 млрд евро, Алжир с 559 млн евро и США с почти 299 млн евро.

За 2023 год Германия экспортировала вооружений на 12,2 млрд евро.