Euroclear заробив 4,4 млрд євро на російських активах. На ці гроші претендує Україна

Міжнародний депозитарій, де заблоковано російські державні активи, розповів, скільки заробив на них за останній рік

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Фінансова група Euroclear заробила 4,4 млрд євро у 2023 році на російських активах, які були заморожені через санкції Євросоюзу. Це близько 80% усіх відсоткових доходів групи, йдеться у її фінансовому звіті.

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Сукупний чистий відсотковий дохід – разом з "російським" – зріс на 70% до 5,5 млрд євро порівняно з 1,2 млрд євро у 2022 році.

Euroclear відокремлює доходи, пов'язані з російськими санкціями, від базових фінансових результатів і буде утримувати їх доти, доки не отримає подальші рекомендації щодо розподілу чи управління доходами.

На території Бельгії, де розташовано офіс Euroclear, заморозили російські державні активи вартістю 180 млрд євро. Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який реінвестує бельгійський депозитарій Euroclear і який оподатковується державою Бельгія.

Україна з 2022 року просить, щоб гроші віддали їй як компенсацію завданої Росією шкоди. Євросоюз на це не погоджується, але 29 січня посли Європейського Союзу досягли "принципової" згоди: відсотковий дохід від російських активів має йти на допомогу Україні.

Крім того, у 2024 році Україна має отримати перший транш в розмірі 1,7 млрд євро від Бельгії, зібраних у вигляді податків з доходу Euroclear. Ці гроші підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, відбудову пошкоджених територій України.