Бельгія віддасть Україні податки з заморожених російських активів. Йдеться про 1,7 млрд євро

Україна в наступному році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від заморожених російських активів. Про це повідомили на брифінгу прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро та президент Володимир Зеленський.

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"Є заморожені активи, доходи від цих активів і податки з них. Самі активи й доходи від них – це компетенція Євросоюзу, ми на це не впливаємо. А податки з доходів, які ми отримуємо, – це наша компетенція. І ми вирішили, що 100% цих надходжень підуть на допомогу Україні", – сказав Де Кро.

Разом йдеться про 1,7 млрд євро за період з 2022 року. Ці гроші підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, відбудову пошкоджених територій України.

Зеленський сказав, що ці гроші Україна отримає у 2024 році.

"Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на захист від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову підтримку, проєкти швидкої відбудови. Перші гроші обсягом 1,7 млрд використовуватимуться вже наступного року", – сказав він.

Де Кро та Зеленський також повідомили, що Бельгія підтримає запровадження європейських санкцій проти російської алмазної галузі.

"Сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією процедури сертифікації, яка б не дозволила діамантам російського походження потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Я вдячний за це рішення", – сказав Зеленський.