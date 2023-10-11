Бельгія віддасть Україні податки з заморожених російських активів. Йдеться про 1,7 млрд євро
Україна в наступному році отримає від Бельгії перші 1,7 млрд євро від заморожених російських активів. Про це повідомили на брифінгу прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро та президент Володимир Зеленський.
"Є заморожені активи, доходи від цих активів і податки з них. Самі активи й доходи від них – це компетенція Євросоюзу, ми на це не впливаємо. А податки з доходів, які ми отримуємо, – це наша компетенція. І ми вирішили, що 100% цих надходжень підуть на допомогу Україні", – сказав Де Кро.
Разом йдеться про 1,7 млрд євро за період з 2022 року. Ці гроші підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, відбудову пошкоджених територій України.
Зеленський сказав, що ці гроші Україна отримає у 2024 році.
"Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на захист від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпекову підтримку, проєкти швидкої відбудови. Перші гроші обсягом 1,7 млрд використовуватимуться вже наступного року", – сказав він.
Де Кро та Зеленський також повідомили, що Бельгія підтримає запровадження європейських санкцій проти російської алмазної галузі.
"Сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією процедури сертифікації, яка б не дозволила діамантам російського походження потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Я вдячний за це рішення", – сказав Зеленський.
- У травні Де Кро казав, що в Бельгії заморожено російські державні активи на суму 180 млрд євро. Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який реінвестує бельгійський депозитарій Euroclear.
- Представники Європейської комісії та країн-членів Євросоюзу у травні обговорювали можливість передання цих доходів на користь України. Йдеться про сотні мільйонів євро, бо лише за перший квартал 2023 року Euroclear відзвітував про 734 млн євро відсоткового доходу за грошовими залишками від заморожених російських активів.
- Подібний принцип можна буде застосувати й до інших заморожених російських активів, зокрема в іншому депозитарії – Clearstream з Люксембургу.
Коментарі