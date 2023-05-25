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ЄС хоче віддати Україні прибуток від заморожених активів Росії. Це сотні мільйонів євро

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 10:31
ЄС хоче віддати Україні прибуток від заморожених активів Росії. Це сотні мільйонів євро - Фото
Фото: EPA

Представники Європейської комісії та країн-членів Євросоюзу у середу, 24 травня, провели переговори щодо можливості передання Україні прибутку від заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear. Про це повідомила Financial Times.

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У Euroclear містяться 196,6 млрд євро російських активів, з яких 180 млрд євро належать російському Центральному банку.

Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який Euroclear реінвестує. Саме прибуток, отриманий від реінвестування, Євросоюз хоче віддати Україні.

У першому кварталі 2023 року Euroclear відзвітував про 734 млн євро відсоткового доходу за грошовими залишками від заморожених російських активів.

"Не зовсім зрозуміло, кому належать ці відсотки", – сказав один зі співрозмовників газети. Використати ці гроші на користь Україні було б "незвіданою територією", сказав він, але у Євросоюзі вважають такий варіант можливим.

Подібний принцип можна буде застосувати й до інших заморожених російських активів, зокрема в іншому депозитарії – Clearstream з Люксембургу.

Євросоюз також розглядає можливість активного управління відсотками, щоб генерувати більше прибутків. Але європейські чиновники вважають, що потрібно знайти баланс між захистом ролі Euroclear як зберігача та "викачуванням грошей в Україну".

Поки що Euroclear доводиться відбиватися від судових вимог контрагентів у Росії, які вимагають від компанії перевести їхні заблоковані через санкції платежі. У березні депозитарій заявив, що не буде розподіляти "ніякого прибутку, пов'язаного з російськими активами, поки ситуація не проясниться".

Андрій Водяний
євросоюзбельгіяфінансова допомогасанкції проти рфEuroclear
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