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ЕС хочет отдать Украине прибыль от замороженных активов России. Это сотни миллионов евро

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:31
ЕС хочет отдать Украине прибыль от замороженных активов России. Это сотни миллионов евро - Фото
Фото: EPA

Представители Европейской комиссии и стран-членов Евросоюза в среду, 24 мая, провели переговоры о возможности передачи Украине прибыли от замороженных российских активов, хранящихся на счетах депозитария Euroclear. Об этом сообщила Financial Times.

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В Euroclear находятся 196,6 млрд евро российских активов, из которых 180 млрд евро принадлежат российскому Центральному банку.

Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, который Euroclear реинвестирует. Именно прибыль, полученную от реинвестирования, Евросоюз хочет отдать Украине.

В первом квартале 2023 года Euroclear отчитался о 734 млн евро процентного дохода по денежным остаткам от замороженных российских активов.

"Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты", – сказал один из собеседников газеты. Использовать эти деньги в пользу Украины было бы "неизведанной территорией", сказал он, но в Евросоюзе считают такой вариант возможным.

Подобный принцип можно будет применить и к другим замороженным российским активам, в том числе в другом депозитарии – Clearstream из Люксембурга.

Евросоюз также рассматривает возможность активного управления процентами, чтобы генерировать больше прибыли. Но европейские чиновники считают, что нужно найти баланс между защитой роли Euroclear как хранителя и "выкачкой денег в Украину".

Пока что Euroclear приходится отбиваться от судебных требований контрагентов в России, требующих от компании перевести их заблокированные из-за санкций платежи. В марте депозитарий заявил, что не будет распределять "никакой прибыли, связанной с российскими активами, пока ситуация не прояснится".

Андрей Водяный
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