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Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения замороженных активов России

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 12:22
Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения замороженных активов России - Фото
Евро, валюта (Фото: Pexels)

Правительство Бельгии сообщило, что королевство получило в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро, в том числе размещенных на площадке Euroclear, зарегистрированной в Бельгии. Об этом сообщила газета Soir.

"В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России", – отмечает газета.

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По ее информации, в Бельгии заморожены 250,6 млрд евро российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

В 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньше, чем в 2022 году.

Глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходится на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.

При этом он подчеркнул, что по "охраняющим собственность" бельгийским законам передача замороженных российских активов невозможна, для этого потребуется их изменение путем принятия "отдельных европейских норм".

  • В июле сообщалось, что правительство Бельгии заморозило около 50,5 млрд евро активов, принадлежащих российским физическим лицам, компаниям или организациям, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения России в Украину.
Наталія Софієнко
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бельгия российские активы
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