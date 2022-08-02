UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бельгия заморозила неожиданно много российских активов – более 50 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2022, 10:59
Бельгия заморозила неожиданно много российских активов – более 50 млрд евро - Фото
Фото: Luiza Giannelli / Unsplash

Правительство Бельгии заморозило около 50,5 млрд евро активов, принадлежащих российским физическим лицам, компаниям или организациям, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения России в Украину. Об этом рассказал газете De Tijd представитель Министерства финансов Бельгии Фрэнсис Адинс (Francis Adyns).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это гораздо больше, чем было известно до сих пор. В последний раз Бельгия публиковала информацию о замороженных российских активах еще в марте, тогда речь шла о 3,5 млрд евро – почти в 15 раз меньше.

В сумму замороженных средств входят любые финансовые активы, такие как наличные деньги и акции, находящиеся на территории Бельгии.

Они принадлежат 1129 физическим лицам и 110 компаниям из России, рассказал представитель Министерства финансов. Назвать конкретные имена он отказался.

"Мы можем сказать только то, что заморозили большие суммы активов лицам, которые были в последних волнах санкций", — отметил он, уточнив, что говорит о шестом и седьмом пакетах.

В шестой пакет санкций вошли, например, бывшая гимнастка Алина Кабаева (считающаяся тесно связанной с Владимиром Путиным), основатель Яндекса Аркадий Волож, родственники Дмитрия Пескова (пресс-секретарь Путина) и нескольких российских олигархов.

В седьмом пакете добавились, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Более 50 млрд евро, которые Бельгия заморозила, — неожиданно большая сумма, пишет De Tijd. Три недели назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в тот момент в Европейском Союзе были заморожены активы на сумму 13,8 млрд евро. По словам Рейндерса, более 12 млрд было заморожено пятью государствами-членами (какими именно – он не сказал).

В Бельгии эта сумма гораздо выше.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против рф бельгия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 