Бельгия заморозила неожиданно много российских активов – более 50 млрд евро

Правительство Бельгии заморозило около 50,5 млрд евро активов, принадлежащих российским физическим лицам, компаниям или организациям, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения России в Украину. Об этом рассказал газете De Tijd представитель Министерства финансов Бельгии Фрэнсис Адинс (Francis Adyns).

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Это гораздо больше, чем было известно до сих пор. В последний раз Бельгия публиковала информацию о замороженных российских активах еще в марте, тогда речь шла о 3,5 млрд евро – почти в 15 раз меньше.

В сумму замороженных средств входят любые финансовые активы, такие как наличные деньги и акции, находящиеся на территории Бельгии.

Они принадлежат 1129 физическим лицам и 110 компаниям из России, рассказал представитель Министерства финансов. Назвать конкретные имена он отказался.

"Мы можем сказать только то, что заморозили большие суммы активов лицам, которые были в последних волнах санкций", — отметил он, уточнив, что говорит о шестом и седьмом пакетах.

В шестой пакет санкций вошли, например, бывшая гимнастка Алина Кабаева (считающаяся тесно связанной с Владимиром Путиным), основатель Яндекса Аркадий Волож, родственники Дмитрия Пескова (пресс-секретарь Путина) и нескольких российских олигархов.

В седьмом пакете добавились, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Более 50 млрд евро, которые Бельгия заморозила, — неожиданно большая сумма, пишет De Tijd. Три недели назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в тот момент в Европейском Союзе были заморожены активы на сумму 13,8 млрд евро. По словам Рейндерса, более 12 млрд было заморожено пятью государствами-членами (какими именно – он не сказал).

В Бельгии эта сумма гораздо выше.

Андрей Водяный

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