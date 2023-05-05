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Бельгия направит все проценты от замороженных российских активов на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 11:58
Бельгия направит все проценты от замороженных российских активов на восстановление Украины - Фото
Александр де Кроо (фото - EPA)

Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить все полученные от них проценты на восстановление Украины. Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщается на сайте бельгийского правительства.

По словам де Кроо, в марте Бельгия решила направить часть процентов от налога на замороженные активы в поддержку Украины, но правительство страны хотело бы использовать для этого все полученные проценты.

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"Сейчас мы исследуем, как можем полностью использовать доходы с этих российских активов в поддержку восстановления Украины. Бельгия готова играть ведущую роль в этом в Европейской комиссии", – заявил премьер-министр Бельгии.

По данным Минфина страны Бельгия заморозила российские активы общей стоимостью 58 млрд евро. Кроме того, Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции в 191 млрд евро.

Наталія Софієнко
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бельгияподдержка УкраиныАлександр де Кроо
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