Бельгия направит все проценты от замороженных российских активов на восстановление Украины

Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить все полученные от них проценты на восстановление Украины. Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщается на сайте бельгийского правительства.

По словам де Кроо, в марте Бельгия решила направить часть процентов от налога на замороженные активы в поддержку Украины, но правительство страны хотело бы использовать для этого все полученные проценты.

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"Сейчас мы исследуем, как можем полностью использовать доходы с этих российских активов в поддержку восстановления Украины. Бельгия готова играть ведущую роль в этом в Европейской комиссии", – заявил премьер-министр Бельгии.

По данным Минфина страны Бельгия заморозила российские активы общей стоимостью 58 млрд евро. Кроме того, Бельгия заблокировала российские финансовые транзакции в 191 млрд евро.

В апреле правительство Бельгии сообщило, что королевство получило в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро, в том числе размещенных на площадке Euroclear, зарегистрированной в Бельгии.

Наталія Софієнко

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