Бельгия отдаст Украине налоги с замороженных российских активов. Речь идет о 1,7 млрд евро

Украина в следующем году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от замороженных российских активов. Об этом сообщили на брифинге премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и президент Владимир Зеленский.

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"Есть замороженные активы, доходы от этих активов и налоги с них. Сами активы и доходы от них – это компетенция Евросоюза, мы на это не влияем. А налоги с доходов, которые мы получаем, – это наша компетенция. И мы решили, что 100% этих поступлений пойдут на помощь Украине", – сказал Де Кро.



Вместе речь идет о 1,7 млрд евро за период с 2022 года. Эти деньги пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, восстановление поврежденных территорий Украины.

Зеленский сказал, что эти деньги Украина получит в 2024 году.

"Важно, что Бельгия стала первой страной, начавшей такую практику использования замороженных российских активов для защиты от российского террора. Средства будут направлены на поддержку безопасности, проекты быстрого восстановления. Первые деньги объемом 1,7 млрд будут использоваться уже в следующем году", — сказал он.

Де Кро и Зеленский также сообщили, что Бельгия поддержит введение европейских санкций против российской алмазной отрасли.

"Сегодня говорили о введении именно Бельгией процедуры сертификации, которая не позволила бы бриллиантам российского происхождения попадать на мировые рынки в обход санкций. Я благодарен за это решение", — сказал Зеленский.