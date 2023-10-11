Бельгия отдаст Украине налоги с замороженных российских активов. Речь идет о 1,7 млрд евро
Украина в следующем году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от замороженных российских активов. Об этом сообщили на брифинге премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и президент Владимир Зеленский.
Вместе речь идет о 1,7 млрд евро за период с 2022 года. Эти деньги пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, восстановление поврежденных территорий Украины.
Зеленский сказал, что эти деньги Украина получит в 2024 году.
"Важно, что Бельгия стала первой страной, начавшей такую практику использования замороженных российских активов для защиты от российского террора. Средства будут направлены на поддержку безопасности, проекты быстрого восстановления. Первые деньги объемом 1,7 млрд будут использоваться уже в следующем году", — сказал он.
Де Кро и Зеленский также сообщили, что Бельгия поддержит введение европейских санкций против российской алмазной отрасли.
"Сегодня говорили о введении именно Бельгией процедуры сертификации, которая не позволила бы бриллиантам российского происхождения попадать на мировые рынки в обход санкций. Я благодарен за это решение", — сказал Зеленский.
- В мае Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, реинвестируемый бельгийским депозитарием Euroclear.
- Представители Европейской комиссии и стран-членов Евросоюза в мае обсуждали возможность передачи этих доходов в пользу Украины. Речь идет о сотнях миллионов евро, так как только за первый квартал 2023 года Euroclear отчитался о 734 млн евро процентного дохода по денежным остаткам от замороженных российских активов.
- Подобный принцип можно будет применить и к другим замороженным российским активам, в частности, в другом депозитарии – Clearstream из Люксембурга.
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