Euroclear заработал 4,4 млрд. евро на российских активах. На эти деньги претендует Украина
Финансовая группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро в 2023 году на российских активах, замороженных из-за санкций Евросоюза. Это около 80% всех процентных доходов группы, говорится в ее финансовом отчете.
Euroclear отделяет доходы, связанные с российскими санкциями, от базовых финансовых результатов и будет удерживать их до тех пор, пока не получит дальнейшие рекомендации по распределению или управлению доходами.
На территории Бельгии, где расположен офис Euroclear, заморозили российские государственные активы стоимостью 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, который реинвестирует бельгийский депозитарий Euroclear и облагает налогом государство Бельгия.
Украина с 2022 года просит, чтобы деньги отдали ей в качестве компенсации причиненного Россией ущерба. Евросоюз на это не согласен, но 29 января послы Европейского Союза достигли "принципиального" согласия: процентный доход от российских активов должен идти на помощь Украине.
Кроме того, в 2024 году Украина должна получить первый транш в размере 1,7 млрд евро от Бельгии, собранных в виде налогов с дохода Euroclear. Эти деньги пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, восстановление поврежденных территорий Украины.
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.
- В мае 2023 года премьер-министр Бельгии Де Кро говорил, что в Бельгии заморожены российские государственные активы на сумму 180 млрд евро. В октябре во время визита в Киев он заявил, что Украина в 2024 году получит от Бельгии первые 1,7 млрд евро от этих активов.