Euroclear заработал 4,4 млрд. евро на российских активах. На эти деньги претендует Украина

Международный депозитарий, где заблокированы российские государственные активы, рассказал, сколько заработал на них за последний год

Фото: Google Maps

Финансовая группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро в 2023 году на российских активах, замороженных из-за санкций Евросоюза. Это около 80% всех процентных доходов группы, говорится в ее финансовом отчете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Совокупный чистый процентный доход – вместе с "российским" – вырос на 70% до 5,5 млрд евро по сравнению с 1,2 млрд евро в 2022 году.



Euroclear отделяет доходы, связанные с российскими санкциями, от базовых финансовых результатов и будет удерживать их до тех пор, пока не получит дальнейшие рекомендации по распределению или управлению доходами.

На территории Бельгии, где расположен офис Euroclear, заморозили российские государственные активы стоимостью 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, который реинвестирует бельгийский депозитарий Euroclear и облагает налогом государство Бельгия.

Украина с 2022 года просит, чтобы деньги отдали ей в качестве компенсации причиненного Россией ущерба. Евросоюз на это не согласен, но 29 января послы Европейского Союза достигли "принципиального" согласия: процентный доход от российских активов должен идти на помощь Украине.

Кроме того, в 2024 году Украина должна получить первый транш в размере 1,7 млрд евро от Бельгии, собранных в виде налогов с дохода Euroclear. Эти деньги пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, восстановление поврежденных территорий Украины.