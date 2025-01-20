"Формується нова аристократія". Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери

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Британська гуманітарна організація Oxfam попередила про формування у світі нової аристократії, де багатство і влада залишаються в руках обмеженого кола осіб. Про це йдеться у щорічній доповіді про багатство і бідність, опублікованій перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, який починається в понеділок.

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У 2024 році статки мільярдерів зросли на $2 трлн (близько $5,7 млрд на день), що втричі швидше, ніж попереднього року. Кількість мільярдерів зросла з 2565 до 2769 осіб, водночас рівень бідності у світі майже не змінився з 1990 року.

Організація попереджає: якщо поточні тенденції збережуться, протягом десятиліття у світі з'явиться щонайменше п'ять трильйонерів.

Здебільшого багатство мільярдерів походить не від власних заробітків, а від успадкування, монопольної влади або кланових зв'язків.

36% багатства мільярдерів є успадкованим, ці суми досягли рекордного рівня та продовжують зростати. Всі мільярдери молодші 30 років отримали свої статки у спадок.

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"Формується нова аристократія через передання величезного багатства між поколіннями", – йдеться у звіті.

Oxfam закликає уряди зменшити нерівність та оподатковувати найбагатших.

"Надбагаті люблять розповідати нам, що для того, щоб стати багатим, потрібні вміння, завзятість і наполеглива праця. Але правда полягає в тому, що більшість багатств забирають, а не створюють. Чимало так званих self-made насправді є спадкоємцями величезних статків, переданих їм через покоління незаслужених привілеїв. Неоподатковані мільярди доларів у спадщину – це наруга над справедливістю, що увічнює нову аристократію, де багатство і влада залишаються замкненими в руках небагатьох", – сказав виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

"Прискорилися не лише темпи накопичення багатства мільярдерами (утричі), але й зросла їхня влада. Корона цієї олігархії — президент-мільярдер, підтриманий і куплений найбагатшою людиною світу Ілоном Маском, на чолі найбільшої економіки планети. Наш звіт – це суворе попередження: звичайні люди в усьому світі пригнічені величезним багатством нікчемно малої меншості", — додав Бехар.