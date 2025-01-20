"Формируется новая аристократия". Oxfam посчитала, с какой скоростью богатеют миллиардеры

Oxfam накануне Давоса призвала повысить налоги для самых богатых, в том числе на наследство

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Британская гуманитарная организация Oxfam предупредила о формировании в мире новой аристократии, где богатство и власть остаются в руках ограниченного круга людей. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве и бедности, опубликованном перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, который начинается в понедельник.

В 2024 году состояние миллиардеров выросло на $2 трлн (около $5,7 млрд в день), что втрое быстрее, чем в предыдущем году. Число миллиардеров выросло с 2565 до 2769 человек, при этом уровень бедности в мире почти не изменился с 1990 года.

Организация предупреждает: если текущие тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится не менее пяти триллионеров.

В большинстве случаев богатство миллиардеров происходит не от собственных заработков, а от наследства, монопольной власти или клановых связей.

36% богатства миллиардеров унаследованы, эти суммы достигли рекордного уровня и продолжают расти. Все миллиардеры младше 30 лет получили свое состояние в наследство.

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"Формируется новая аристократия из-за передачи огромного богатства между поколениями", — говорится в отчете.

Oxfam призывает правительства снизить неравенство и обложить налогом самых богатых.

"Сверхбогатые любят рассказывать нам, что для того, чтобы стать богатым, нужны умения, настойчивость и упорный труд. Но правда в том, что большинство богатств забирают, а не создают. Многие так называемые self-made на самом деле являются наследниками огромного состояния, переданного им через поколения незаслуженных привилегий. Не облагаемые налогом миллиарды долларов в наследство – это надругательство над справедливостью, увековечивающее новую аристократию, где богатство и власть остаются замкнутыми в руках немногих", – сказал исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

"Ускорились не только темпы накопления богатства миллиардерами (втрое), но и возросла их власть. Корона этой олигархии — президент-миллиардер, поддержанный и купленный самым богатым человеком мира Илоном Маском, во главе крупнейшей экономики планеты. Наш отчет – это строгое предупреждение: обычные люди во всем мире подавлены огромным богатством ничтожно малого меньшинства", – добавил Бехар.