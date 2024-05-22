Для миллиардеров в США высокие налоги являются большим риском, чем глобальный конфликт

Богатейшие семьи мира считают глобальный конфликт самым большим риском на пятилетний период, но у миллиардеров США другие проблемы

Фото: depositphotos.com

Для самых богатых семей мира главный риск в течение следующих пяти лет – большой геополитический конфликт, но не для США. Там семейные кланы больше опасаются высоких налогов, свидетельствует исследование швейцарского банка UBS.

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Согласно ежегодному отчету The Global Family Office Report, в целом по миру "семейные офисы" (фирмы, созданные самыми богатыми кланами мира для управления активами и богатством) говорят, что геополитический конфликт будет самым большим риском в среднесрочной перспективе. Далее со значительным отставанием идут климатические изменения и долговой кризис.

Риски войны в Европе ощущаются сильнее, чем в других регионах мира.

Около 71% европейских "семейных офисов" назвали геополитический конфликт главным в течение следующих пяти лет.

С другой стороны Атлантического океана ситуация несколько иная. Хотя американские миллиардеры признают риск конфликта в ближайшее время, в более длительной перспективе для них большим риском является повышение налогов.

В Японии и Южной Корее оценивают риски примерно так же, как в Европе, а для семейных офисов Юго-Восточной Азии, как и США, налоги на первом месте.

В отчете UBS собраны ответы 320 респондентов, средний чистый капитал каждой семьи-участника составил $2,6 млрд. Исследование проводилось с января по март 2024 года.