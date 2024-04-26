Кабмін оновив положення про "інвестнянь". Поріг інвестицій зменшили до 12 млн євро

Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до п'яти років, отримають максимальне сприяння від держави

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Кабінет міністрів 26 квітня затвердив порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (на суму понад 12 млн євро). Про це повідомила пресслужба уряду.

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"Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до п'яти років, отримують максимальне сприяння від держави", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

2024 року в бюджет на цю програму закладено 3 млрд грн. Сумарний обсяг підтримки – до 30% обсягу інвестицій, уточнили в Міністерстві економіки.

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Отримати державну підтримку зможуть інвестори у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого перероблення чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

"Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, він зможе отримати компенсацію від держави", – пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд контролюватиме виконання інвесторами умов договору.

Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (так званий закон про "інвестнянь") у грудні 2020 року. Він передбачав особливі преференції для інвесторів з проєктами від 20 млн євро і терміном реалізації до п'яти років.

Якщо Мінекономіки на підставі відомостей реєстру інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями встановить, що обсяг інвестицій є меншим ніж 12 млн євро, інвестор у місячний термін має повернути весь обсяг отриманої компенсації на спеціальний реєстраційний рахунок міністерства.

У разі встановлення органами державного фінансового контролю факту незаконного отримання інвестором компенсації або часткової компенсації інвестор також у місячний термін повертає весь обсяг отриманої компенсації.