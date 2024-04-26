Кабмин обновил положение об "инвестнянях". Порог инвестиций снизили до 12 млн евро
Кабинет министров 26 апреля утвердил порядок использования средств по программе поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 12 млн евро). Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до пяти лет, получают максимальное содействие от государства", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В 2024 году в бюджет на эту программу заложено 3 млрд грн. Суммарный объем поддержки – до 30% от объема инвестиций, уточнили в Министерстве экономики.
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Получить государственную поддержку смогут инвесторы в сферах перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения, обращения с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций.
"То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, он сможет получить компенсацию от государства", – пояснила министр экономики Юлия Свириденко.
Правительство будет контролировать исполнение инвесторами условий договора.
Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый закон об "инвестнянях") в декабре 2020 года. Он предусматривал особые преференции для инвесторов с проектами от 20 млн евро и сроком реализации до пяти лет.
Если Минэкономики на основании сведений реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями установит, что объем инвестиций меньше 12 млн евро, инвестор в месячный срок должен вернуть весь объем полученной компенсации на специальный регистрационный счет министерства.
В случае установления органами государственного контроля факта незаконного получения инвестором компенсации или частичной компенсации инвестор также в месячный срок возвращает весь объем полученной компенсации.