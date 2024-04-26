Кабмин обновил положение об "инвестнянях". Порог инвестиций снизили до 12 млн евро

Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до пяти лет, получат максимальное содействие от государства

Фото: Depositphotos

Кабинет министров 26 апреля утвердил порядок использования средств по программе поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями (на сумму более 12 млн евро). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до пяти лет, получают максимальное содействие от государства", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В 2024 году в бюджет на эту программу заложено 3 млрд грн. Суммарный объем поддержки – до 30% от объема инвестиций, уточнили в Министерстве экономики.

Читайте также: Глава Офиса по привлечению инвестиций о принципе инвестирования и проблемах инвесторов

Получить государственную поддержку смогут инвесторы в сферах перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения, обращения с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций.

"То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, он сможет получить компенсацию от государства", – пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство будет контролировать исполнение инвесторами условий договора.

Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый закон об "инвестнянях") в декабре 2020 года. Он предусматривал особые преференции для инвесторов с проектами от 20 млн евро и сроком реализации до пяти лет.

Если Минэкономики на основании сведений реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями установит, что объем инвестиций меньше 12 млн евро, инвестор в месячный срок должен вернуть весь объем полученной компенсации на специальный регистрационный счет министерства.

В случае установления органами государственного контроля факта незаконного получения инвестором компенсации или частичной компенсации инвестор также в месячный срок возвращает весь объем полученной компенсации.