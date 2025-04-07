Корупція в Україні: половина громадян вважає, що ситуація погіршилася — дослідження

Половина українців вважає, що рівень корупції зріс за рік, попри війну. Найчастіше стикаються з хабарями в освіті, медицині та поліції

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Попри повномасштабну війну, корупція залишається однією з ключових проблем для українського суспільства. Згідно з новим опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у межах проєкту USAID/ENGAGE, українці назвали корупцію другою найсерйознішою проблемою після війни.

Соціологи зафіксували, що 60% респондентів вважають корупцію поширеним явищем у країні. Водночас майже половина опитаних (49%) упевнені, що рівень корупції зріс за останній рік, попри воєнний стан.

Інфографіка: КМІС

Рівень нетерпимості до хабарництва також демонструє зростання: якщо у 2021 році лише 42% громадян заявляли про неприйнятність корупційної поведінки, то у 2023 цей показник сягнув 53%, а у 2024 — вже 54%.

Водночас досвід особистого зіткнення з корупцією залишається високим. Найчастіше респонденти повідомляли про вимагання хабарів у сфері освіти — 29% заявили, що керівництво шкіл або вчителі просили гроші, подарунки чи послуги впродовж останніх 12 місяців. У медичній сфері про аналогічні випадки повідомили 26% опитаних, а в Національній поліції — 25%.

Інфографіка: КМІС

Також українці зазначили зростання корупції у сфері приватизації, землекористування та володіння землею — з 14% у попередньому періоді до 25% цього року. У податковій сфері цей показник за рік зріс із 6% до 13%.

Дослідження показало, що внутрішньо переміщені особи частіше стикаються з корупцією, тоді як зовнішньо переміщені — більш схильні її виправдовувати.

Разом з тим, громадяни рідко повідомляють про факти корупції. Головною причиною пасивності є переконання, що це не дасть результату: так вважають 63% опитаних.

Жителі Івано-Франківської, Київської та Тернопільської областей демонструють нижчий рівень зіткнення з корупційними практиками, порівняно з іншими регіонами.

Окрему стурбованість викликає зниження впевненості населення у власній спроможності впливати на зменшення корупції та зниження готовності дати відсіч корумпованим посадовцям.

Також більшість опитаних висловили думку, що органи державної влади стали більш корумпованими.

Інфографіка: КМІС

Методологія опитування

Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у червні-серпні 2024 року серед 10 121 респондента віком від 18 років. Метод — особисті інтерв’ю з випадковою багатоступеневою вибіркою, квотним відбором на останньому етапі. Похибка не перевищує 1,5%. Результати є репрезентативними як на національному рівні, так і для кожної з охоплених областей. Дослідження дозволяє простежити динаміку з 2007 року.